Brasil IBGE quer traçar perfil da população da zona rural no Censo 2022

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O censo quer saber como as pessoas das zonas rurais vivem, e qual a média de idade, renda e escolaridade desses moradores. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais de 5,5 mil municípios, sendo mais de 600 deles no estado de São Paulo, os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE fazem um trabalho de pesquisa que ajuda a traçar um perfil de todos os brasileiros. A meta é chegar a cerca de 90 milhões de endereços, principalmente na zona rural.

O censo quer saber como as pessoas da zona rural do Brasil vivem, e qual a média de idade, renda e escolaridade desses moradores. Com essas informações, o poder público pode definir ações para o desenvolvimento de cada região.

O IBGE divulgou o primeiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até o dia 29 de agosto, foram recenseadas 58.291.842 pessoas, em 20.290.359 domicílios no país. Destas, 36,51% estavam na região Nordeste, 35,51% no Sudeste, 11,87% no Sul, 9,44% no Norte e 6,67% no Centro-Oeste. Neste domingo, o total de população recenseada já era de 67.866.836.

“Já conseguimos observar na pirâmide parcial o envelhecimento da população, com o topo da pirâmide mais avolumado, e picos nas idades de 40 e 20 anos, conforme o esperado. Os indicadores de qualidade vêm mostrando que a informação é consistente, não há indícios de que haja sub ou sobre enumeração de alguma idade”, declara o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte.

Além disso, 450.140 de indígenas (0,77%) e 386.750 quilombolas (0,66%) já foram contados. “Quanto aos quilombolas, mesmo sendo parcial, esse já é um número inédito, pois é a primeira vez que estamos fazendo essa investigação”, declara Duarte.

Consulta aos dados

No hotsite do Censo 2022, é possível acompanhar diariamente o total da população recenseada no país e a evolução dos setores trabalhados por unidades da federação.

“A produtividade individual dos recenseadores está dentro do esperado. Os setores estão sendo trabalhados no tempo adequado e os sistemas de coleta, acompanhamento e transmissão estão funcionando bem, assim como os equipamentos”, declara o gerente técnico do Censo.

Considerando os 452.246 setores censitários urbanos e rurais do país, 38,4% estão sendo trabalhados. O estado mais adiantado em termos de percentual de setores trabalhados é o Rio Grande do Norte (53%), seguido por Pernambuco (52,45%) e Distrito Federal (52,04%). Já os estados de Mato Grosso (21,81%), Roraima (25,75%) e São Paulo (29,63%) são os com menor percentual de setores trabalhados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil