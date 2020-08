Mas são nos Estados decisivos vencidos com boa vantagem por Trump em 2016 que sua campanha deve se focar. Sua margem vencedora em Iowa, Ohio e Texas foi de 8% a 10% naquela época, mas agora ele está bem próximo de Biden nas pesquisas nos três Estados.

Esses números podem ajudar a explicar a sua decisão de mudar seu diretor de campanha em julho e suas constantes referências a “pesquisas falsas”.

Pandemia

A pandemia do coronavírus dominou as manchetes nos Estados Unidos desde o começo do ano, e as reações às medidas tomadas por Trump foram norteadas por diferenças partidárias.

O apoio às medidas de Trump chegou ao auge em meados de março depois que ele declarou emergência nacional e anunciou um pacote de US$ 50 bilhões para que os Estados contivessem o vírus. Naquele momento, 55% dos americanos aprovaram suas ações.

Mas qualquer apoio que ele recebeu dos Democratas já desapareceu, enquanto os Republicanos seguem com ele.

Os dados mais recentes, no entanto, sugerem que mesmo seus apoiadores têm começado a questionar a resposta de Trump, com Estados do Sul e do Oeste do país tendo que lidar com novos surtos do vírus. O apoio dos Republicanos caiu para cerca de 78% no começo de julho.