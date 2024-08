Política Eleições 2024: partido de Lula e partido de Bolsonaro estão no mesmo palanque de candidatos a prefeito em 85 cidades no País

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Decisão do PL proíbe coligação com siglas de esquerda; único veto do PT é em relação a bolsonaristas. (Foto: Reprodução vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Adversários nacionalmente, o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, são aliados em 85 cidades do País para apoiar o mesmo candidato a prefeito. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram divulgados na manhã dessa sexta-feira (16). No entanto, como os partidos podem pedir substituição de postulantes até 16 de setembro, as informações podem mudar.

Como o PT, PCdoB e PV estão juntos na federação partidária Federação Brasil da Esperança desde 2022, esses partidos, por tabela, também estão na aliança com o PL nessas cidades.

A federação partidária consiste na união de dois ou mais partidos para atuarem nacionalmente como se fossem um só por pelo menos quatro anos. Nesta modalidade de aliança, as siglas funcionam como um único partido no Congresso, dividindo Fundo Partidário, tempo de televisão e unificando o conteúdo programático.

Há uma outra modalidade de aliança, chamada de coligação, mas a diferença é que ela vale só para cargos majoritários (como prefeito) e pode ter vigência apenas no período eleitoral e abrangência regional.

Na prática, uma federação de partidos (que é duradoura e abrangente) pode formar coligação (que pode ser temporária e regional) com outras legendas apenas para disputar determinada eleição – o que é o caso do PT e do PL nessas 85 cidades. Encerrada a eleição, a coligação pode ser desfeita e apenas a federação já existente permanece.

O Maranhão é o Estado com mais candidaturas apoiadas pelas duas legendas. São 22 cidades com candidatos que têm o endosso do PT e do PL. O Estado é reduto tradicional da esquerda. O atual governador, Carlos Brandão (PSB), foi vice-governador nos dois mandatos de Flávio Dino, que foi ministro no governo Lula e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro do governo Bolsonaro, é o segundo Estado, com 12 candidatos com aval de PT e PL.

Das 85 candidaturas em que PT e PL estão juntos no mesmo palanque, 12 têm como partido do candidato a prefeito o PL. Já o oposto acontece em três cidades. Nos demais municípios, os nomes são de outros partidos, mas têm o PT e o PL entre seus apoiadores.

Para o coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV EAESP, Marco Antônio Carvalho Teixeira, as questões de rivalidade entre os partidos pouco interessam em eleições locais.

Segundo Teixeira, o mesmo acontece com os partidos: “O que importa é a viabilidade de ganhar a eleição. Maximizar o investimento feito naquela candidatura para, se eleito, obter retorno.”

Partidos

Uma resolução administrativa da presidência nacional do PL veda a formação de coligações regionais com a Federação Brasil da Esperança, da qual faz parte o PT, e a federação PSOL-Rede, além de “demais agremiações partidárias de espectro político à esquerda”.

Segundo o documento, a participação nessas coligações estaria sujeita a “medidas disciplinares previstas no Código de Ética partidário”.

O partido confirmou a validade da resolução, mas não respondeu o que fará com as candidaturas em que o PT aparece na aliança com o PL.

Em uma rede social no início de agosto, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que “não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT” para as eleições municipais de 2024.

Já o PT, questionado pela reportagem, afirmou que o único veto, decidido pelo diretório nacional petista, é para candidatos identificados com o bolsonarismo, independentemente de pertencerem ao partido de Bolsonaro.

A única exceção a esta regra, segundo o PT, é para as cidades com mais de 100 mil habitantes, em que o veto não será aplicado.

