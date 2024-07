Mundo Eleições americanas: saiba quem é Doug Emhoff, o marido de Kamala Harris que pode ser o primeiro-cavalheiro da História dos EUA

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

O advogado tem fornecido forte apoio público à sua esposa durante campanhas difíceis, incluindo as primárias democratas de 2020. (Foto: Instagram/Reprodução)

Doug Emhoff, o marido da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pode se tornar o primeiro-cavalheiro do país caso a democrata conquiste a presidência em novembro. Nascido no Brooklyn, em Nova York, ele frequentou a faculdade de direito em Los Angeles e ascendeu nas fileiras de grandes escritórios de advocacia, incluindo o DLA Piper, onde tornou-se sócio, e chegou a ganhar até US$ 1,2 milhão por ano (R$ 6,6 milhões), antes de se afastar em 2020, quando a chapa Biden-Harris foi eleita, para evitar conflitos de interesse.

Emhoff e Kamala se casaram em 2014. Ele tem dois filhos de um casamento anterior, criados também com ajuda da vice-presidente. Embora o advogado de 59 anos compartilhe histórias apaixonadas de seu relacionamento, ele descreveu a ambivalência ao pausar a carreira, além de sua busca por caminhos de impacto por meio do serviço público. Em entrevista à repórter do New York Times Katie Rogers para o livro “American Woman”, ele disse sentir falta de seu trabalho “todos os dias”.

“A vice-presidente e eu tivemos muitas conversas sobre como íamos manter um casamento normal neste ambiente em que eu me afastei da minha parceria com o escritório e, ao mesmo tempo, também estou lá, a apoiando como seu marido abertamente e publicamente”, disse ele, que tem falado abertamente em entrevistas sobre as alegrias e desafios de assumir um papel de apoio no casamento.

Nos últimos três anos e meio, Emhoff cultivou um pequeno portfólio de políticas que reflete sua identidade como o primeiro cônjuge judeu de uma vice-presidente ou presidente e seus 30 anos de carreira como advogado no ramo do entretenimento.

O advogado tem fornecido forte apoio público à sua esposa durante campanhas difíceis, incluindo as primárias democratas de 2020, e em meio a ataques partidários que certamente aumentarão à medida que Kamala se junta à disputa presidencial deste ano. Emhoff também falou sobre incorporar a causa maior da igualdade de gênero por meio de seu casamento, onde o sacrifício tem sido abraçado em nome do apoio.

“Erguer as mulheres para que possam desempenhar papéis importantes é uma coisa muito masculina”, disse ele a um jornal sul-coreano em 2022.

“Isso não está tirando oportunidades dos homens. Também quero dizer que a vice-presidente Kamala Harris me levanta e me ajuda com os meus deveres. Nós nos ajudamos mutuamente”, continuou.

Assim como Jill Biden, a primeira-dama dos Estados Unidos, Emhoff trabalhou enquanto sua esposa serviu na administração. Ele ensinou direito na Universidade de Georgetown como professor visitantee, , em sua função oficial, assumiu responsabilidades delegadas a ele, incluindo a supervisão da residência da vice-presidente e o gerenciamento de um contingente de auxiliares.

Ele mantém um escritório no Eisenhower Executive Office Building, ao lado da Casa Branca, e fala com orgulho sobre outras tarefas oficiais, como liderar delegações para participar de inaugurações presidenciais no exterior, na Coreia do Sul e nas Filipinas. Emhoff ainda procurou aplicar sua formação e experiência orientando a política da administração sobre a expansão da assistência jurídica e trabalhando com a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça.

