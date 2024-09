Política Justiça determina que Ricardo Nunes retire vídeos contra Guilherme Boulos “com trechos distorcidos e uso de inteligência artificial”

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O prazo para retirada do material é de 24 horas. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou, nessa sexta-feira (13), que o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) retire das redes sociais vídeos ofensivos contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL).

O juiz eleitoral Murillo D’Avila Vianna Cotrim entendeu que os vídeos usaram trechos distorcidos, com descontextualização e uso de inteligência artificial.

“[A campanha de Nunes fez uso] em suas redes sociais de dois vídeos com trechos de entrevistas dadas pelo requerente em que são distorcidos recortes de falas, para fazer os espectadores crerem que Guilherme Boulos teria se declarado ‘radical, extremistas, invasor de terra, comunista’, além de violento. Aponta que há descontextualização das falas, além de evidências de utilização de ferramentas de inteligência artificial na edição do material impugnado, sem a necessária rotulagem. Pedem liminar para imediata exclusão dos vídeos no Instagram, Facebook, Tiktok e YouTube, com URLs especificadas no pedido inicial”, diz a decisão.

O atual prefeito de São Paulo e as redes Instagram, YouTube, Facebook, Google e TikTok têm o prazo de 24 horas para apagar o material.

“A difusão de fake news e ataques à imagem de Boulos é uma estratégia do bolsonarismo e dos aliados de Nunes, que no lugar de apresentar projeto e soluções para a cidade optam por desqualificar o debate eleitoral”, diz a campanha do psolista.

Datena

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, se emocionou durante a sabatina realizada pelo UOL e pela Folha de S.Paulo na manhã dessa sexta. A sabatina era realizada de forma online, e o apresentador deixou a transmissão chorando antes mesmo de encerrar as considerações finais.

Abatido após os resultados das últimas pesquisas eleitorais, Datena chorou enquanto falava e disse que “ainda tem esperança” de ser eleito. Nesta semana, no levantamento da Quaest, ele passou de 12% de intenções de votos para 8% e, no Datafolha, também desta semana, oscilou de 7% para 6%.

“Outra coisa que reforcei nessas eleições é que tentei ajudar as pessoas a votar em mim. Até agora não consegui, porra. O que eu posso fazer? E outra coisa que eu encerro bem é tendo o maior respeito por vocês, jovens de imprensa. Já sou um velho jornalista. Reconheço a ética e capacidade da maioria de vocês. Muito obrigado [levanta e abandona a entrevista].”

O tucano disse que ainda tem esperanças de ir para o segundo turno, mas, se não for, vai abandonar a política. Comentou também que “vai morrer sem cumprir” seu sonho e que ficou “baqueado” com o resultado das pesquisas. Em entrevistas anteriores, o apresentador já disse ter o desejo de ser senador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eleicoes-em-sao-paulo-justica-determina-que-ricardo-nunes-retire-videos-contra-guilherme-boulos-com-trechos-distorcidos-e-uso-de-inteligencia-artificial/

Justiça determina que Ricardo Nunes retire vídeos contra Guilherme Boulos “com trechos distorcidos e uso de inteligência artificial”

2024-09-13