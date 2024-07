Mundo Eleições nos EUA: Kamala Harris age rapidamente para atrair doadores de campanha ricos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Harris mantive uma série de conversas privadas ainda no domingo com indivíduos ricos que apoiaram a sua carreira política no passado. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e seus aliados entraram em ação para consolidar o apoio de grandes doadores à sua possível campanha à Presidência, logo após o presidente Joe Biden ter anunciado sua desistência da corrida presidencial no domingo (21).

Harris e o seu marido, Doug Emhoff, mantiveram uma série de conversas privadas no domingo com indivíduos ricos que apoiaram a sua carreira política no passado. Eles disseram aos doadores que ela estava preparada para ser a candidata se o Partido Democrata a quiser, e que ela poderia derrotar Donald Trump, segundo pessoas familiarizadas com as conversas.

Vários doadores democratas já tinham prometido proativamente o seu apoio

financeiro a Harris se e quando Biden se retirasse.

As conversas privadas são um sinal de quão profunda é a ligação de Harris com a comunidade de doadores e de quão importante será alinhar o seu apoio para que ela garanta a nomeação presidencial do Partido Democrata.

Seus laços começaram durante o tempo em que ela passou próxima à comunidade tecnológica de San Francisco como promotora distrital da cidade e agora se estendem a Wall Street e aos magnatas da indústria do entretenimento em Los Angeles, onde ela e Emhoff moram quando não estão em Washington, D.C.

Embora outros candidatos possam entrar na disputa, Biden transferiu seus comitês de arrecadação de fundos para Harris no domingo, e ela já garantiu o apoio de algumas das elites mais ricas do partido.

Poucos minutos após o anúncio de Biden, o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, disse que apoiaria Harris para presidente. A dupla George e Alex Soros, pai e filho, disse que ambos também a apoiam, de acordo com um porta-voz.

“Kamala Harris é a pessoa certa no momento certo”, disse Hoffman, que doou mais de US$ 8 milhões para apoiar Biden neste ciclo. “A formação e a liderança de Harris no crescimento da economia e na proteção da nossa democracia a posicionam de forma única para resistir ao extremismo de Trump.”

Embora Harris seja a candidata potencial mais visível para substituir Biden, não há garantia de que ela estará na chapa. O Partido Democrata está em território desconhecido enquanto se move para selecionar um novo candidato.

Alguns sindicatos, outra fonte importante de apoio aos candidatos democratas, elogiaram pública e privadamente o histórico trabalhista de Harris, incluindo o United Auto Workers. A maioria estava esperando para decidir sobre um endosso até que seus comitês executivos pudessem se reunir.

A Federação Americana de Professores, no entanto, convocou rapidamente o seu conselho executivo e apoiou a vice-presidente, disse o presidente da AFT, Randi Weingarten, no X.

Vários políticos democratas também apoiaram Harris rapidamente no domingo, incluindo alguns que foram discutidos como potenciais companheiros de chapa dela. Eles incluem o senador do Arizona, Mark Kelly, o secretário de transportes Pete Buttigieg, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro.

O ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, indicada pelo Partido Democrata em 2016, também anunciaram o seu apoio.

Enquanto isso, alguns doadores céticos em relação a Harris pediram que o partido analisasse suas opções.

“A saída de Biden agora dá aos democratas pelo menos uma chance de vitória.

Minha esperança é que eles se comprometam com uma convenção verdadeiramente aberta”, disse Mark Pincus, ex-presidente-executivo da empresa de videogames Zynga, que investiu dinheiro na campanha de reeleição de Biden.

Nas últimas semanas, Pincus tornou-se cada vez mais cético em relação à

capacidade de liderança do presidente e apelou publicamente para que ele se afastasse da corrida.

“Minha maior esperança é que eles mudem de direção e promovam uma

plataforma mais mainstream e pró-América, em vez de se moverem ainda mais para a esquerda. Neste ponto, estou indeciso”, disse ele.

O doador democrata e investidor de capital de risco Vinod Khosla também pediu uma convenção aberta, ao mesmo tempo que deu seu apoio a Shapiro e à governadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

“É hora de ter uma convenção aberta e conseguir um candidato mais moderado que possa facilmente vencer DonaldTrump. Todo eleitor socialmente liberal, climático e fiscal deveria querer que isso equilibrasse nossa abordagem”, disse ele no X.

Em Los Angeles, um grupo de doadoras ricas juntou-se a uma chamada Zoom cerca de uma hora após o anúncio de Biden para discutir como podem apoiar Harris, disse a conselheira democrata de doadores Hannah Linkenhoker, que participou na reunião.

“Os doadores estão entusiasmados e prontos para apoiá-la”, disse Linkenhoker. “Vamos trazer tudo o que temos para elegê-la.”

