Celebridades Ellen Rocche lembra dos 12 quilos que engordou para novela: “Desassociaram minha imagem a de sex symbol”

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Atriz está no ar com a personagem Leonora, na edição especial de "Haja Coração" Foto: Divulgação/TV Globo Atriz está no ar com a personagem Leonora, na edição especial de "Haja Coração". (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Ellen Rocche lembra com carinho que engordou 12 quilos e ficou ruiva para compor a personagem, Leonora, em “Haja Coração”, trama de Daniel Ortiz, que está no ar em edição especial, originalmente produzida pela TV Globo em 2016.

A atriz lembra que ganhar peso teve seu lado bom: , desviar o foco de seu corpo, e chamar a atenção para a atuação. “Para me preparar para esse personagem, tive que fazer grandes mudanças. Fiquei ruiva e engordei 12 quilos. Justamente por isso que Leonora começa a novela em um Spa. Ela é uma ex BBB que nem conseguiu passar da casa de vidro e descontava todas suas angustias na comida. Para mim, foram ótimas essas mudanças, porque as pessoas desassociaram minha imagem a de sex symbol, daquela mulher toda sensual. Com essas mudanças, o público viu meu trabalho, principalmente meu lado cômico”, explica Ellen.

