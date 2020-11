Celebridades Anitta leiloa look de “Me Gusta” em prol do Pantanal

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora de 27 anos de idade colocou look de Oscar Utiérre em campanha beneficente Foto: Reprodução Cantora de 27 anos de idade colocou look de Oscar Utiérre em campanha beneficente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Anitta colocou um de seus looks do clipe de “Me Gusta”, parceria com Cardi B, em um leilão para arrecadar fundos para o Pantanal. O figurino em questão foi feito por Oscar Utiérre e, até o momento da publicação desta matéria, o lance já estava em R$ 6,6 mil cinco horas após o anúncio.

O leilão acontece até dia 25 de novembro às 19h30. A cantora de 27 anos de idade falou sobre usar sua visibilidade e alcance para falar de questões sociais e políticas.

“Assim que me senti um pouco mais entendida para usar a minha voz, me posicionei. Diferentemente do que quem adora me alfinetar fala, foi antes dos resultados das eleições [que ela começou a estudar o assunto]. Mas não acho que eu poderia mudar o destino de alguma coisa. Entendo que eu tenho o poder hoje de fazer as pessoas se interessarem, estudarem e etc. É por isso que eu me meti e fiz tanta questão de fazer isso na quarentena. Mas não sou a rainha do mundo, gente. Eu faço o que está ao meu alcance e com sabedoria. Não dá para sair que nem uma maluca só porque os outros estão me pedindo. Só faço o que me dá vontade, quando me sinto segura e sei que vou sustentar aquilo até o fim.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades