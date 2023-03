Tecnologia Elon Musk demite diretora que dormiu em escritório do Twitter para poder trabalhar mais

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foto da executiva do Twitter Esther Crawford que dormia na sala de reuniões na empresa. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Empresa controlada pelo bilionário Elon Musk, o Twitter demitiu a executiva sênior, Esther Crawford, cuja foto dormindo na sala de reuniões da empresa viralizou e correu o mundo, informou Zoe Schiffer, do site de notícias Platformer, em um tuíte no último domingo. Segundo ela, a demissão faz parte de outra onda de demissões na plataforma de mídia social de Elon Musk.

Crawford era um dos executivos responsáveis pelo Twitter Blue, o serviço de assinatura do site. Nos dias após a aquisição do Twitter por Musk no ano passado, ela tuítou que os funcionários às vezes precisam dormir onde trabalham (Sleep Where You Work) para cumprir os prazos, ocasião em que postou a icônica foto.

Crawford fundou um aplicativo de compartilhamento de tela e bate-papo por vídeo chamado Squad e recentemente supervisionou o esforço do Twitter para cobrar dos usuários por selos de verificação.

No sábado último, o Twitter demitiu mais 200 funcionários, o equivalente a 10% dos cerca de 2 mil que ainda trabalham na empresa, em um esforço para reduzir os custos da rede social agora propriedade de Elon Musk. Os cortes atingiram os funcionários das equipes de engenharia e produto, segundo pessoas a par da situação.

Depois da demissão, Esther Crawford defendeu sua escolha de embarcar com tudo na nova cultura da empresa. “A pior conclusão que você poderia ter ao me ver ir ‘all-in’ no Twitter 2.0 é que meu otimismo ou trabalho duro foi um erro”, comentou Crawford em um tweet nesta segunda-feira (27).

“Aqueles que zombam e zombam estão necessariamente à margem e não na arena. Estou profundamente orgulhosa da equipe por construir em meio a tanto barulho e caos”, completou.

Musk vem diminuindo a força de trabalho do Twitter desde que comprou a companhia, em outubro do ano passado. Cerca de 3.700 funcionários já haviam sido demitidos antes desta nova leva.

Musk disse em novembro que o serviço estava passando por uma “queda maciça na receita”, já que os anunciantes reduziram os gastos em meio a preocupações com a moderação do conteúdo.

Pessoa mais rica

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, recuperou seu lugar como a pessoa mais rica do mundo depois de perder brevemente o título para o francês Bernard Arnault. A riqueza de Musk foi impulsionada por um aumento de quase 70% no preço das ações da Tesla neste ano.

Desde a mínima intradiária em 6 de janeiro, as ações da fabricante de carros elétricos subiram cerca de 100%, já que os investidores retornaram às ações de crescimento mais arriscadas em meio a sinais de força econômica e um ritmo mais lento de aumentos de juros do Federal Reserve.

A empresa também se beneficiou do aumento da demanda por seus veículos elétricos após o corte de preços em vários modelos. As informações são da agência de notícias Bloomberg e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/elon-musk-demite-diretora-que-dormiu-em-escritorio-do-twitter-para-poder-trabalhar-mais/

Elon Musk demite diretora que dormiu em escritório do Twitter para poder trabalhar mais