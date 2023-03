Tecnologia Twitter corta mais empregos, em um novo esforço para reduzir custos

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Mais 200 pessoas foram desligadas, o que representa cerca de 10% da atual força de trabalho da companhia. (Foto: Reprodução)

O Twitter demitiu mais funcionários no último final de semana, em uma nova onda de cortes destinada a reduzir os custos da empresa de rede social agora controlada por Elon Musk. Mais 200 pessoas foram desligadas, o que representa cerca de 10% da atual força de trabalho da companhia, segundo o jornal The New York Times.

De acordo com a publicação, o bilionário Elon Musk, dono da rede social, demitiu gerentes de produto, cientistas de dados e engenheiros. Fontes ouvidas pelo jornal afirmaram que os demitidos trabalhavam nas áreas de aprendizado de máquina e de confiabilidade do site.

A diretora de gestão de produtos, Esther Crawford, está na lista de demitidos, de acordo com os portais “The Verge” e “Platformer”. Ela viralizou em novembro do ano passado depois de publicar uma foto em que aparecia dormindo no chão do escritório do Twitter.

O registro simbolizou uma mudança no ambiente do Twitter e um estímulo para a cultura de trabalho “linha-dura” incentivada por Musk.

“Quando sua equipe está se esforçando o tempo todo para cumprir prazos, às vezes você #Sleep Where You Work [#Dorme Onde Você Trabalha]”, disse Crawford, na ocasião.

Crawford estava no Twitter há mais de dois anos, de acordo com seu perfil no LinkedIn, e era um dos rostos mais influentes que restavam da velha guarda da empresa. Ela anunciou várias mudanças recentes na plataforma, incluindo a mudança nos selos azuis de verificação.

Na empresa, Crawford atuou em projetos como Spaces, recurso de bate-papos em áudio, e Twitter Blue, serviço de assinatura da rede social. Depois da demissão, ela defendeu sua escolha de embarcar com tudo na nova cultura da empresa.

“A pior conclusão que você poderia ter ao me ver ir ‘all-in’ no Twitter 2.0 é que meu otimismo ou trabalho duro foi um erro”, comentou Crawford em um tweet na segunda-feira (27).

“Aqueles que zombam e zombam estão necessariamente à margem e não na arena. Estou profundamente orgulhosa da equipe por construir em meio a tanto barulho e caos”, completou.

Força de trabalho

Musk vem diminuindo a força de trabalho do Twitter desde que comprou a companhia, em outubro do ano passado. Cerca de 3.700 funcionários já haviam sido demitidos antes desta nova leva.

Musk disse em novembro que o serviço estava passando por uma “queda maciça na receita”, já que os anunciantes reduziram os gastos em meio a preocupações com a moderação do conteúdo.

O bilionário afirmou em janeiro que o Twitter tinha cerca de 2.300 funcionários ativos. As informações são do portal de notícias G1.

