Veja cinco checagens de segurança para fazer ainda hoje no Gmail

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Os ajustes são importantes para deixar sua conta mais segura. (Foto: Reprodução)

Existem alguns tipos de checagem de segurança que você pode fazer no Gmail. Entre as principais ações disponíveis estão verificar as configurações do e-mail e também a última atividade da conta, essenciais para garantir a proteção dos seus dados.

Veja abaixo como realizar ajustes importantes para deixar sua conta mais segura – além disso, aprenda também como ativar a autenticação em duas etapas no seu Gmail.

1. Verificar a segurança dos e-mails.

Em alguns casos, o Google criptografa os e-mails que você envia ou recebe, transformando-os em código. Essa ação se chama Criptografia de E-mail em Trânsito e existem diferentes níveis de criptografia. São eles:

– Verde (Criptografia avançada S/MIME): indicada para informações confidenciais e apenas o destinatário com a chave privada pode abrir o e-mail;

– Cinza (TLS padrão): indicada para a maioria das mensagens, usado em troca de e-mails com outros serviços;

– Vermelho (sem criptografia): E-mail sem criptografia.

– Você pode conferir se os e-mails têm criptografia e qual o nível da proteção assim:

Computador

– Abra o seu e-mail (gmail.com) e clique em “Escrever”;

– Insira o endereço destinatário;

– Busque à direita do endereço destinatário o ícone de criptografia correspondente ao e-mail;

– Para encontrar a criptografia em e-mails recebidos, abra qualquer na caixa de entrada e toque em “Mostrar detalhes”;

– Verifique em “Segurança” o nível de criptografia.

Android

– Abra o Gmail em seu celular e clique em “Escrever”, no canto inferior direito;

– Digite o e-mail do destinatário;

– À direita do campo “Assunto”, verifique o ícone de criptografia correspondente ao e-mail;

– Para encontrar a criptografia em e-mails recebidos, abra qualquer na caixa de entrada;

– Abra os detalhes tocando na seta ao lado de “para mim”;

– Ao lado do ícone de um cadeado, verifique o nível de criptografia.

O ícone de criptografia não é exibido no iPhone, o que torna a verificação possível apenas pelo PC. Caso o e-mail recebido não tenha criptografia, é recomendado removê-lo e evitar abrir qualquer link.

2. Última atividade da conta.

É possível verificar todas as atividades da sua conta no Gmail, mas essa verificação só é feita pelo computador. Ela funciona da seguinte forma:

– Acesse o Gmail (gmail.com) e deslize até o fim da página;

– No canto inferior direito, encontre a opção “Detalhes”;

– Clique e veja todas as atividades da conta.

3. Anúncios.

O Google não compartilha informações privadas com anunciantes e as propagandas que chegam até você são selecionadas pelo serviço de e-mail baseado em sua atividade online. Porém, você pode personalizar os tipos de anúncio que vê pelo computador ou pelo celular da seguinte forma:

– Acesse o site Minha central de anúncios do Google (myadcenter.google.com);

– Abra o menu suspenso ao lado de “Anúncios personalizados”;

– Clique em “Ativar” e siga as orientações em tela.

4. Verificar se a conta foi autenticada.

Você pode verificar se uma mensagem recebida foi autenticada pelo Google para saber se o remetente é legítimo ou se é spam. Faça isso da seguinte forma:

Computador

– Abra o Gmail (gmail.com);

– Na sua caixa de entrada, abra um e-mail recebido;

– Clique na seta ao lado de “para mim”;

– Se a mensagem foi autenticada, as seções “Enviado por” e “Assinado por” estarão preenchidas com google.com e o nome do remetente respectivamente.

Android

– Abra o App do Gmail e toque em um e-mail, na caixa de entrada;

– Toque na seta ao lado de “Para mim”;

– Acesse “Ver detalhes de segurança” e verifique as seções enviado por e assinado por.

– Um e-mail que não pôde ser autenticado não necessariamente é spam: o processo não funciona para organizações que enviam e-mails para muitas pessoas, como redes sociais ou sites de e-commerce. Além disso, não é possível verificar mensagens pelo app do iPhone, apenas no computador ou Android.

5. Rastrear um e-mail.

Você também pode encontrar a origem do e-mail analisando o cabeçalho. Para fazer isso, siga os passos abaixo.

– Abra o Gmail pelo navegador do computador ou do celular;

– Abra o e-mail que deseja rastrear;

– Ao lado de “Responder”, clique em “Mais”

– Escolha a opção “Mostrar original” para verificar o remetente e os servidores de e-mail do destinatário.

Seguindo essas dicas, você consegue verificar a integridade e segurança de um e-mail enviado ou recebido pelo Gmail. As informações são do site Canaltech.

Veja cinco checagens de segurança para fazer ainda hoje no Gmail