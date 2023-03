Tecnologia WhatsApp travando? Veja como fazer uma limpeza e liberar espaço

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Apagar fotos, vídeos e mensagens antigas pode deixar o aplicativo mais ágil e liberar espaço no celular. (Foto: Divulgação)

As conversas no WhatsApp vão se acumulando e, de repente, o aplicativo começa a travar em algumas ocasiões. Esse cenário é comum, especialmente quando há muitos grupos ativos enviando fotos e vídeos.

A razão do mau desempenho do aplicativo pode estar justamente nesse acúmulo de arquivos. O aplicativo tem opções para agilizar a limpeza, que também ajuda a liberar espaço de armazenamento no telefone.

Veja os passos abaixo:

No Android: Toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito e selecione Configurações; Vá na opção Armazenamento e dados; Em seguida, escolha Gerenciar armazenamento; Toque em Encaminhados com frequência ou em Maior do que 5 MB ou selecione uma conversa específica; Selecione as mídias que deseja apagar e toque em Apagar.

No iPhone: Toque em Configurações; Depois escolha a opção Armazenamento e Dados; Vá até o menu Gerenciar armazenamento; Toque em Encaminhados com frequência ou em Maior do que 5 MB ou selecione uma conversa específica; Selecione as mídias que deseja apagar e toque em Apagar.

Outra opção é limpar as conversas antigas. Para isso, selecione um chat, toque no nome da pessoa ou no número de telefone (no topo da tela) e role para baixo até encontrar a opção “Limpar Conversa”. Isso apagará todas as mensagens de texto, vídeos e fotos do celular.

