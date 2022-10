Tecnologia Elon Musk enfrenta investigação federal sobre acordo para comprar Twitter

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Advogados de Musk forneceram um "registro de privilégios" identificando documentos a serem mantidos sob sigilo.(Foto: Reprodução/Twitter)

O empresário Elon Musk está sob investigação federal dos Estados Unidos por conta de seu acordo de 44 bilhões de dólares para a aquisição do Twitter, afirmou a empresa de rede social em um processo judicial.

O Twitter disse que solicitou que os advogados de Musk apresentassem suas comunicações com as autoridades federais meses atrás, mas eles não o fizeram, e pediu a um juiz do Estado de Delaware que ordenasse que os advogados fornecessem os documentos.

No final de setembro, os advogados de Musk forneceram um “registro de privilégios” identificando documentos a serem mantidos sob sigilo. O registro fazia referência a rascunhos de um e-mail de 13 de maio para a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e uma apresentação de slides para a Comissão Federal de Comércio, disse o Twitter.

Um advogado de Musk não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O pedido judicial foi protocolado em 6 de outubro, mesmo dia em que o tribunal concedeu a suspensão do litígio para permitir que o Twitter e Musk fechassem o acordo de aquisição.

A SEC questionou os comentários de Musk sobre a aquisição do Twitter. Em abril, a SEC perguntou a Musk se a divulgação de sua participação de 9% no Twitter estava atrasada e porque indicava que ele pretendia ser um acionista passivo. Mais tarde, Musk refez a divulgação para indicar que ele era um investidor ativo.

Em junho, a SEC perguntou a Musk em uma carta se ele deveria ter alterado o documento público para refletir sua intenção de suspender ou abandonar o acordo.

Piada perfumada

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, anunciou que lançou um novo perfume com o nome “Burnt Hair” (cabelo queimado) e afirmou que as vendas alcançaram um milhão de dólares em poucos dias. “Por favor, comprem meu perfume para que eu possa comprar o Twitter”, escreveu ele na plataforma em tom de piada.

Musk deve completar a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares até o fim do mês. Se ele não concretizar a aquisição, um julgamento por quebra de contrato deve ser retomado em novembro após uma ação iniciada pela rede social.

O fundador da Tesla e da SpaceX disse que 20 mil frascos do perfume já foram vendidos.

“Com um nome como o meu, entrar no ramo das fragrâncias era inevitável – por que eu lutei contra isso por tanto tempo?”, brincou no Twitter.

A biografia do Twitter do homem mais rico do mundo agora o descreve como um “vendedor de perfume” e inclui um link para a página de venda do produto de sua startup The Boring Company (a empresa chata).

O anúncio do perfume mostra um frasco vermelho com o nome gravado na frente. O frasco custa 100 dólares.

Musk já comercializou vários produtos inusitados com referências a seu senso de humor.

