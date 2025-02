Saúde Em 2023, o Brasil realizou mais de 2 milhões de procedimento estéticos

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Virgínia Fonseca, Ludmilla e Gkay são adeptas de procedimentos estéticos. Foto: Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca, Ludmilla e Gkay são adeptas de procedimentos estéticos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A busca por um corpo definido e musculoso sem a necessidade de treinos intensos levou ao crescimento de procedimentos estéticos que replicam os efeitos da academia. Cirurgias como a lipoaspiração de alta definição (Lipo HD) e a gluteoplastia estão em alta entre aqueles que desejam transformar a aparência de forma rápida e eficiente.

Celebridades como a cantora Ludmilla, a influenciadora Virgínia Fonseca e a humorista Gkay já se submeteram à Lipo HD, popularizando ainda mais o procedimento. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), em 2023, o Brasil realizou mais de 2,1 milhões de procedimentos cirúrgicos estéticos, consolidando-se como um dos países que mais realizam esse tipo de intervenção no mundo. A lipoaspiração liderou a lista, com 307.280 cirurgias, seguida pela gluteoplastia, que contabilizou 227.451 procedimentos.

O médico Paulo Martin, pós-graduado em cirurgia plástica com mais de 24 anos de experiência, explica que a demanda por essas técnicas aumentou nos últimos anos, impulsionada pela busca por resultados imediatos e pela influência das redes sociais. “A lipoaspiração de alta definição permite esculpir o corpo de forma precisa, evidenciando os músculos e criando um efeito de definição similar ao que seria alcançado com meses ou anos de treinos intensos”, detalha o médico.

Embora a cirurgia seja uma alternativa eficaz para quem deseja uma aparência atlética, Martin ressalta a importância de manter um estilo de vida saudável para prolongar os resultados. “O procedimento entrega um corpo mais definido, mas é fundamental que o paciente adote uma alimentação equilibrada e pratique atividades físicas regularmente para garantir a longevidade do efeito”, alerta.

No caso da gluteoplastia, procedimento que visa o aumento e remodelação dos glúteos, as técnicas atuais oferecem opções cada vez mais sofisticadas. “Utilizamos enxerto de gordura ou implantes para criar proporções harmoniosas e naturais. O objetivo não é apenas aumentar o volume, mas também garantir um contorno corporal que valorize a silhueta do paciente”, explica o especialista.

Estudos recentes reforçam a segurança e a eficácia desses procedimentos. Uma pesquisa envolvendo 137 pacientes submetidos à gluteoplastia com enxerto de gordura revelou que o volume médio injetado foi de 510,8 ml no glúteo direito e 580,5 ml no esquerdo, com um índice mínimo de complicações.

Para quem deseja realizar qualquer uma dessas cirurgias, o especialista recomenda uma avaliação detalhada. “Antes de qualquer intervenção, é essencial entender as expectativas do paciente e analisar suas características corporais. O planejamento adequado é o que diferencia um resultado natural de um artificial”, pontua.

Embora as cirurgias plásticas possam oferecer um atalho para quem deseja um corpo esculpido, Martin reforça que elas não substituem hábitos saudáveis. “A combinação entre procedimentos estéticos e um estilo de vida equilibrado continua sendo o segredo para um resultado duradouro e harmonioso”, conclui.

(As informações são do jornal O Globo)

