27 de fevereiro de 2025

Em vista das altas temperaturas, é imprescindível o grande consumo de água, sucos, e isotônicos naturais. Foto: Reprodução

Com as folias carnavalescas se aproximando, é necessário ter atenção especial com a saúde e alimentação, preservando o bem-estar para aproveitamento das festas populares. Por isso, a nutricionista Nayrana Chagas Vilas Boas dá dicas de consumo para a festa, que ocorrerá de 1 a 5 de março.

Em vista das altas temperaturas, é imprescindível o grande consumo de água, sucos, e isotônicos naturais, como água de coco, vitaminas de frutas e outras bebidas para a reposição da hidratação, pois são comuns situações de desidratação e insolação. Por isso, evitar o consumo exacerbado de refrigerantes e bebidas alcoólicas, pois prejudicam a saúde e contribuem para a desidratação.

É importante manter alimentação equilibrada e leve, rica em alimentos frescos e leves, como lanches naturais e integrais, saladas e frutas. Não somente, estes alimentos evitam a má-digestão e desconforto, sendo prioritário evitar comidas gordurosas e pesadas.

Além disso, preferencialmente ingerir alimentos que sejam ricos em carboidrato, para a regulação da energia nas festas e reposição de vitaminas, como por exemplo pães e frutas. O consumo de proteínas magras, como frango e peixe, também se faz essencial, já que garante a recuperação do músculo após horas de festança.

Antes das festas, fazer uma boa refeição rica em vitaminas e nutrientes para manter a saciedade e energia. E ao longo das festas deve ser mantida também a alimentação com lanches rápidos, por exemplo frutas, barras de cereais, e lanches leves, que contribuem na reposição de energia e de minerais, bem como evitam hipoglicemia, mal-estar, fraqueza e desmaios. Também, evitar comer na rua em lugares com maior propensão à intoxicação solar – como alimentos expostos ao sol e itens que sejam preparados com muita antecedência.

Outro fator importante é o descanso e o sono regulado, mesmo durante a folia carnavalesca, para que sejam repostas as energias e respeitado o limite do corpo.

Sugestões para consumo durante o carnaval:

– Bebidas: água, sucos, chás gelados, água de coco, vitaminas naturais;

– Frutas: melão, banana, laranja, abacaxi, melancia, uva, morango;

– Sanduíches: pães integrais; frango, peixe, peito de peru, ovo; alface e cenoura;

– Saladas: vegetais de folhas verdes (alface, rúcula, couve), cenoura, rabanete, tomate, sem temperos pesados;

– Carnes: proteínas magras, como frango e peixes.

