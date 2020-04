Esporte Em apenas três dias, a máscara de proteção facial do Grêmio teve o seu primeiro lote esgotado na internet

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Clube já encomendou novo lote do produto, a preço unitário de R$ 29,90. (Foto: Divulgação/Grêmio)

À venda no site do Grêmio desde o início da semana passada, as máscaras de proteção facial estampadas com o emblema e as cores do clube – em um desenho similar ao de alguns modelos de bandeira tricolor – tiveram o seu primeiro lote esgotado em apenas três dias no site da loja Grêmio Mania Megastore. A quantidade não foi divulgada.

Essa estilização do dispositivo de tecido amplamente adotado no enfrentamento à pendemia de coronavírus contou com forte adesão da torcida desde as primeiras horas de comercialização. Com isso, a empresa já providenciou uma segunda remessa, que deve estar disponível nos próximos dias.

Fabricadas com dupla camada de tecido, na frente poliamida e 85% de lycra e forro 100% algodão, as máscaras do Grêmio possuem fibras antialérgicas e atóxicas, podendo ser esterilizadas e reutilizáveis, desde que observadas à risca as orientações de lavagem e higienização.

“Em tempo de pandemia, a máscara de proteção, utilizada conforme os protocolos determinados por órgãos específicos como a OMS (Organização Mundial da Saúde), como mais uma medida de contenção do coronavírus, acabou por se tornar item de segurança indispensável nos cuidados diários para evitar eventual contaminação”, ressaltou o Grêmio no lançamento.

Destinação

O item (que tem tudo para futuramente se tornar peça de colecionador, o que não deixa de ser um atrativo-extra) pode ser adquirida por R$ 29,90 (preço único) em www.gremiomania.com.br. Para Porto Alegre, o frete é gratuito.

De acordo com o site oficial do Grêmio, o lucro obtido com a venda do produto será destinado à compra de cestas básicas para famílias em situação de risco em três bairros da Zona Norte de Porto Alegre: Farrapos, Navegantes e Humaitá, onde se localiza a Arena tricolor.

“O intuito é conscientizar a torcida sobre o uso do equipamento, respeitando as orientações vigentes e com o olhar voltado para alternativas que possam atender as comunidades carentes”, frisou o clube.

