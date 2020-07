Mundo Em apenas um dia, o dono da Amazon aumentou sua fortuna em 13 bilhões de dólares

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Fundador da gigante do comércio eletrônico agora vale mais que empresas como Exxon, McDonald's e Nike. (Foto: Reprodução)

Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon, adicionou US$ 13 bilhões ao seu patrimônio líquido na segunda-feira (20), o maior salto em um dia para um indivíduo desde que o Índice de Bilionários da Bloomberg foi criado em 2012.

As ações da Amazon.com subiram 7,9%, a maior alta desde dezembro de 2018, com o otimismo crescente sobre as tendências de compras na web, e agora acumulam aumento de 73% este ano até agora.

Bezos, de 56 anos, é a pessoa mais rica do mundo, e viu sua fortuna aumentar em 2020 de US$ 74 bilhões para US$ 189,3 bilhões, apesar de os EUA estarem em sua pior crise econômica desde a Grande Depressão dos anos 1930. Agora, ele pessoalmente vale mais do que gigantes como Exxon Mobil, Nike e McDonald’s. Ex-mulher MacKenzie Bezos, sua ex-mulher, ganhou US$ 4,6 bilhões e agora é a 13ª pessoa mais rica do mundo. Outros titãs da tecnologia também estão desfrutando de uma onda impulsionada em parte pelo fato de que as pessoas foram forçadas a ficar em casa devido à Covid-19, e foram ajudadas pelo impulso dado aos mercados por esforços sem precedentes de estímulo por parte de governos e banqueiros centrais. Sete das dez pessoas mais ricas do planeta devem sua riqueza ao setor, incluindo Elon Musk, cuja fortuna subiu US$ 47 bilhões até agora em 2020. O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, adicionou quase US $ 15 bilhões ao seu patrimônio líquido até agora este ano, mesmo em meio ao boicote de grandes anunciantes na rede social devido às falhas em coibir posts de ódio e desinformação. Hoje com 56 anos, Bezos é formado em engenharia elétrica e ciências da computação pela Universidade de Princeton. Começou a carreira em Wall Street. Em 1994, deixou o mercado financeiro para fundar a Amazon. Ele tem hoje 12% dos papéis da empresa. Desde o pico anterior, o empresário teve de dividir sua participação com a ex-mulher MacKenzie Bezos. Há ainda rendimentos que não podem ser medidos, por serem empreendimentos de capital fechado, como a empresa espacial Blue Origin. Bezos também é dono do jornal Washington Post. Com Jeff Bezos na liderança, o Bloomberg Billionaires Index tem Bill Gates como segundo colocado. A fortuna do fundador da Microsoft é avaliada hoje em US$ 118 bilhões. Gates, contudo, é um dos maiores filantropos do planeta. Estima-se que tenha doado desde 1994 por volta de US$ 45 bilhões por meio de fundações familiares, como a que ele comanda com sua esposa Melinda Gates, a Bill & Melinda Gates Foundation.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo