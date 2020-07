Outro toque especial no look de Beatrice foi a tiara: conhecida como “Queen Mary’s Fringe Tiara”, a joia foi escolhida pela rainha em seu casamento com o príncipe Philip em 1947. Muito próxima da neta, a monarca teria feito questão de destinar o item à jovem. “A rainha guardou esta tiara para Beatrice. Ela sempre foi reservada para ela, pois são excepcionalmente próximas”, apontou uma fonte à revista “People”.

Noivos desde setembro do ano passado, Beatrice e Edoardo começaram a namorar há cerca de dois anos. Os dois teriam se reencontrado no casamento da irmã da inglesa, Eugenie, com Jack Brooksbank, realizado em outubro de 2018 na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.