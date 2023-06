Esporte Em ato antirracista, Seleção Brasileira jogará pela 1ª vez com uma camisa preta

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

A medida inédita faz parte da campanha contra o racismo amplificada pelas ofensas direcionadas a Vini Jr. (Foto: Reprodução)

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira vai entrar em campo com uma camisa toda preta (apenas os números serão em dourado). O palco da novidade será o estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, onde acontecerá, no dia 17, o amistoso contra a seleção da Guiné.

A mudança no uniforme faz parte da ação antirracista que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) preparou para a partida. Vini Jr. estará em campo, vestindo a camisa 20.

A previsão é que a camisa preta seja usada apenas no primeiro tempo. Na etapa final, os jogadores vestirão a camisa canarinho. Todos os jogadores brasileiros em campo farão parte da manifestação.

Racistas punidos

Dois anos longe de todos os eventos esportivos e multa de R$ 316 mil. Estas devem ser as punições para cada um dos quatro identificados que atacaram o jogador Vinicius Junior com atos racistas na Espanha.

A Comissão Espanhola Antiviolência, responsável por cuidar de casos de racismo, xenofobia e intolerância em atividades esportivas, determinou o banimento temporário do grupo que pendurou um boneco negro, vestido com a camisa de Vini Junior, simulando um enforcamento do atleta brasileiro do Real Madrid. Na mesma semana, outros três homens foram presos por ataques racistas contra o brasileiro.

