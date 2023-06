Esporte Taffarel está de volta à Seleção Brasileira para os amistosos contra Guiné e Senegal

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Taffarel trabalha como preparador de goleiros do Liverpool e retorna juntamente com Alisson. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Experiência e idolatria para dar respaldo a uma Seleção em busca de paz na Europa. Ausente na data FIFA de março, Taffarel está de volta à comissão técnica do Brasil para os amistosos contra Guiné e Senegal, na Espanha e em Portugal, respectivamente.

Taffarel trabalha como preparador de goleiros do Liverpool, e retorna juntamente com seu comandado nos Reds, Alisson. Os três convocados são os mesmos da Copa, com Weverton e Ederson.

O tetracampeão passou a desempenhar a função após a Copa de 2014, ainda com Dunga, e permaneceu durante todo ciclo com Tite. Para a data de março, ele não foi chamado após a comissão técnica de campo do ex-treinador se desfazer.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fez a opção por nomes com maior rodagem na equipe principal depois da derrota por 2 a 1 para Marrocos no primeiro amistoso do ano. Dos pares escolhidos por Ramon na ocasião, apenas o auxiliar técnico direto, Thiago Kosloski permanece na delegação que se apresenta na próxima segunda-feira, em Barcelona.

Felipe Loureiro, ex-lateral que jogou com Ramon nos tempos de Vasco e foi auxiliar, Leonardo Cupertino (preparador físico), Silvio Jardim (preparador de goleiros) e Michel Aguiar (fisioterapeuta), estiveram no Marrocos e não permanecem. Para as funções, a CBF remanejou alguns nomes e promoveu outros.

O fisiologista Guilherme Passos, que é um dos remanescentes da Era Tite, será o preparador físico e esteve no anúncio da convocação ao lado de Ramon e do coordenador Ricardo Gomes, no último domingo. No total, são sete profissionais que estiveram na Copa do Catar.

Além de Taffarel, Passos e Ricardo (que na ocasião foi observador), seguem para Europa o médico Rodrigo Lasmar, que está na Confederação Brasileira de Futebol desde 2002, o fisioterapeuta Guilherme Fialho, e os analistas de desempenho Thomáz Koerich e Bruno Baquete.

