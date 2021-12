Rio Grande do Sul Em Canoas, Cartão Cidadão do Devolve ICMS passa a ser entregue em agência do Banrisul

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 16h Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini O atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 16h. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As entregas do Cartão Cidadão do Devolve ICMS em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, passaram a ser realizadas, a partir desta segunda-feira (20), na agência do Banrisul localizada na rua Quinze de Janeiro, no Centro.

O atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 16h. Na cidade, 6.733 beneficiários já retiraram os seus cartões: 53,3% do total. Para receber o cartão, é preciso portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF, além de usar máscara.

Caso o cartão não seja retirado em seis meses, será cancelado, sendo necessária a solicitação de segunda via para utilizar o benefício por meio do call center da Secretaria Estadual da Fazenda. Nesse caso, serão descontados R$ 5 do próximo crédito. No dia 15 deste mês, foi depositada a primeira parcela de R$ 100 do Devolve ICMS em todos os cartões.

Porto Alegre

As entregas do Cartão Cidadão do Devolve ICMS em Porto Alegre são realizadas no prédio da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), na avenida Borges de Medeiros, 521, no Centro, de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia.

Interior

As entregas do Cartão do Devolve ICMS no interior do RS ocorre em agências do Banrisul, sendo apenas uma por município, no horário normal de atendimento bancário de cada cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul