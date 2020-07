“Quando criança, tudo que eu sempre quis era ser um jogador de futebol. Eu não estava interessado em ir bem na escola. Em vez de fazer a lição de casa, cada minuto livre que eu tinha era gasto com uma bola. No final, valeu a pena. Mas ainda hoje eu ainda tenho que me beliscar quando saio e jogo todas as semanas para milhares de pessoas.”

“No entanto, há algo que me diferencia da maioria dos outros jogadores da Premier League: eu sou gay. Até mesmo escrever isso nesta carta é um grande passo para mim. Mas apenas meus familiares e um seleto grupo de amigos estão cientes da minha opção sexual. Não me sinto pronto para compartilhá-la com meu time ou dirigentes.”

“Eu sei desde os 19 anos que eu sou gay. Como é ter que viver assim? No dia a dia, pode ser um pesadelo absoluto.”

“E isso está afetando minha saúde mental cada vez mais. Me sinto preso, e meu medo é que divulgar a verdade sobre quem sou tornará as coisas piores. Assim, embora meu coração sempre diga que preciso fazer isso, minha cabeça sempre diz a mesma coisa: “Por que arriscar tudo?”. Tenho a sorte de ganhar um salário muito bom. Eu tenho um carro bonito, um guarda-roupa cheio de roupas de grife e posso comprar tudo o que eu quero para minha família e amigos. Mas uma coisa que estou sentindo falta é companheirismo.”