Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Ministério da Infraestrutura traz ao Brasil nova carga de máscaras compradas da China. (Foto: Divulgação/Latam)

Um voo vindo da China chegou neste sábado (11) ao Brasil trazendo uma carga de 7,942 milhões de máscaras cirúrgicas de três camadas que serão distribuídas para as 27 unidades da Federação para uso de profissionais da saúde que atuam no enfrentamento da pandemia de covid-19. Desde o dia 6 de maio, o país já recebeu cerca de 221 milhões de máscaras cirúrgicas e do tipo N95 de um total de 240 milhões de unidades adquiridas pelo Ministério da Saúde.

O avião foi fretado pelo Ministério da Infraestrutura, que vai contratar mais de 40 voos para transportar ps volumes para os destinos finais. A carga de 7,942 milhões de máscaras cirúrgicas de três camadas foi transportada em aeronave de passageiros Boeing-777, que aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O Ministério da Infraestrutura é responsável pela operação especial para trazer da China as 960 toneladas de máscaras cirúrgicas e N95 compradas pelo Ministério da Saúde. Para auxiliar no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o ministério desenvolveu um plano de logística e distribuição, em apoio ao Ministério da Saúde e aos governos estaduais e municipais.

“O plano nacional abrange ações para viabilizar a chegada do material importado, articulação com órgãos governamentais que atuam nos aeroportos para prioridade no desembaraço aduaneiro e apoio na distribuição dos equipamentos nos estados”, diz a pasta da Infraestrutura em nota.

Ao entrar no processo de recuperação judicial do grupo nos Estados Unidos, a Latam Brasil afirmou que a medida não deve afetar suas operações no país. A companhia aérea disse que “seguirá operando os seus voos de passageiros e de carga, assim como estão fazendo as operações das afiliadas do Grupo Latam” que já haviam entrado no processo de recuperação judicial. Inicialmente, o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos incluía apenas as subsidiárias no Chile, Peru, Equador e Colômbia. Haviam ficado de fora as filiais na Argentina, Brasil e Paraguai. No dia 17 de junho, porém, a empresa decidiu encerrar as operações na Argentina.

Segundo a companhia, a inclusão da filial brasileira no processo dos Estados Unidos “é a melhor opção para a Latam Airlines Brasil ter acesso às novas fontes de liquidez” e uma forma de garantir a continuidade dos voos no país. Como ficam os voos da empresa? A crise causada pelo novo coronavírus fez que com todas as companhias aéreas brasileiras reduzissem drasticamente seus voos. As empresas, no entanto, já começaram um processo lento de retomada das operações. Mesmo com a recuperação judicial, a Latam Brasil deve seguir nesse caminho. Segundo a empresa, os passageiros que já têm bilhetes ou que pretendem comprar uma passagem da empresa terão todos os seus direitos garantidos.

“Serão respeitadas todas as passagens aéreas atuais e futuras, vouchers de viagem, pontos, reembolsos e benefícios do programa Latam Pass, bem como as políticas de flexibilidade e demais normas vigentes”, afirmou a empresa em nota. O advogado Guilherme Amaral, especialista em direito aeronáutico e sócio do escritório ASBZ Advogados, afirma que neste momento nada muda nas operações da empresa e que o processo nos Estados Unidos é justamente uma forma de manter as operações da empresa. “O passageiro só precisa acompanhar a situação da empresa para continuar comprando voos e voando com ela estando seguro de que ela vai continuar operando”, afirmou.

