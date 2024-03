Inter Em casa, Inter enfrenta neste sábado o São Luiz pelas quartas de final do Gauchão; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Inter encara neste sábado (9) o São Luiz, às 16h30min, no estádio Beira-Rio. O Colorado tem a vantagem do empate no confronto, já que fez a melhor campanha da primeira fase.

A provável escalação do Inter em campo deve ser composta por: Anthoni; Bustos; Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Caso garanta a classificação para a próxima fase, o Colorado enfrenta nas semifinais o vencedor de Guarany de Bagé e juventude.

Borré, Fernando, Alexandro Bernabei e Thiago Maia, contratados nesta semana, não estão inscritos no Gauchão e não podem atuar neste sábado.

Copa do Brasil

Em outra frente, o Colorado já sabe onde disputará jogo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partir das 20h da quarta-feira (13) da semana que vem, o Inter irá a campo na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, diante do Nova Iguaçu. Após vencer o ASA-AL por 2 a 0, também como visitante, o clube gaúcho precisará da vitória no Distrito Federal para avançar na competição nacional. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

