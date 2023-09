Rio Grande do Sul Em dia de paralisação nacional, entregadores de aplicativos solicitam mediação do TRT-4 junto às empresas do setor

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Foto: Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, recebeu, nesta sexta-feira (29), a direção do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindimoto-RS). Em dia de paralisação nacional, os entregadores de aplicativos solicitaram ao TRT-4 a realização de audiência de mediação entre os trabalhadores e as empresas do setor. Os entregadores foram recebidos pelo vice-presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Martins Costa.

O pedido de mediação junto às empresas foi protocolado pelo Sindimoto-RS dentro da mobilização chamada de “Breque Nacional”. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e buscam uma negociação coletiva com o apoio do Tribunal.

Segundo o Sindimoto-RS, a entidade abrange motociclistas e ciclistas que atuam exercendo atividade de tele-entrega e entrega de mercadorias, bem como transporte individual de passageiros, totalizando cerca de 35 mil trabalhadores no Estado.

Segundo Douglas de Freitas Benitez, delegado do Sindicato, as principais reivindicações da categoria são: a criação de uma plataforma para credenciar os motociclistas, reajuste de 25% nos valores das entregas, taxa mínima de entrega, contribuição social, seguro de vida, locais de descanso, entre outros pedidos. Segundo Benites, os trabalhadores reconhecem o TRT-4 como o órgão responsável por mediar as relações de trabalho no Rio Grande do Sul.

Para o líder sindical, a paralisação “é um movimento de conscientização dos trabalhadores e das trabalhadoras por mais direitos”. Douglas afirma que os trabalhadores buscam o Tribunal para auxiliar na mediação e contribuir para a justiça social. “Nós queremos ter mais tempo com nossas famílias, ter direito ao lazer, a férias, à aposentadoria, ao que é nosso por direito”, disse.

A audiência de mediação será agendada pelo Tribunal nos próximos dias. Participaram da reunião os desembargadores Alexandre Corrêa da Cruz e João Alfredo Borges Antunes de Miranda.

Em dia de paralisação nacional, entregadores de aplicativos solicitam mediação do TRT-4 junto às empresas do setor

2023-09-29