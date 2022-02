Política Em discurso no aniversário do PT, Lula diz que foi “vítima do ódio” e defende Dilma

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Lula e a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula e a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Ao discursar no evento virtual de comemoração dos 42 anos do PT, o ex-presidente Lula afirmou que, caso seja eleito neste ano, não vai governar com raiva nem buscará vingança contra os que, segundo suas palavras, “o perseguiram”. O petista também fez uma defesa enfática da sua sucessora no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff.

Presidentes de partidos de esquerda e de centro-esquerda enviaram mensagens de felicitação ao PT pelo aniversário. Chamou a atenção, porém, o vídeo enviado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, que nesta semana disse “não ser impossível” uma aliança com Lula nas eleições deste ano. Na gravação, Kassab afirmou que todos os brasileiros têm “um profundo orgulho do legado que o PT” deixou nos anos que comandou o País.

Em seguida, Lula disse que falaria de amor. O ex-presidente passou, então, a ler um discurso em que citou a palavra “amor” 23 vezes. “Fui vítima do ódio, que me custou 580 dias de prisão injusta e ilegal, condenado à saudade incurável dos meus entes queridos e do povo brasileiro, a quem amo de paixão. Mas sempre fui e serei, acima de todo os ódios, abençoado pelo amor. Aprendi na Bíblia que, se eu não tiver amor, eu nada serei”, declarou.

Logo no começo do discurso, Lula fez elogios a Dilma. A ex-presidente havia participado antes do evento em uma transmissão pela internet, elogiado o antecessor e afirmado que ele voltará a governar o País.

“A Dilma pode ter todos os defeitos que todos nós seres humanos temos. Mas acho que poucas vezes este País teve uma mulher da qualidade moral, ética e competência técnica da Dilma, uma das grandes injustiçadas que a elite brasileira resolveu escolher para poder criminalizar o PT. Queria te falar, Dilma, que nós do PT, por mais que alguém possa ter divergência com você, eu admito que alguém do PT possa fazer crítica a você. Mas nós do PT não podemos admitir que nenhum inimigo nosso, conservador ou alguém que represente a elite atrasada, possa falar mal de você”, disse Lula.

Ele também afirmou que o momento atual é “como se o PT estivesse ressuscitando porque houve gente que acreditou que nós estivéssemos destruídos”.

