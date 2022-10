Esporte Em estádio da final da Libertadores, repórter é abordada por ladrões durante transmissão ao vivo

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Durante a gravação, dois homens se aproximam da equipe em uma moto e abordam a equipe da Teleamazonas. (Foto: Reprodução)

Uma equipe de televisão foi abordada por dois ladrões em uma moto enquanto faziam uma transmissão ao vivo nesta terça-feira (25) próximo ao Estádio Monumental, localizado em Guayaquil, capital do Equador, onde será realizada a final da Libertadores da América, que ocorre neste sábado, entre Flamengo e Athletico.

Durante a gravação, dois homens se aproximam da equipe em uma moto e abordam a equipe da Teleamazonas.

“Vocês vão nos roubar agora, ao vivo? Vocês acham que deveriam roubar… Assim como vocês podem ver, neste momento”, diz a repórter. “Pegue eles. Pegue, que eles queriam nos roubar”, diz, pedindo ajuda a uma outra pessoa que passava pelo local também em uma moto. Segundo ela, por sorte, tratava-se de um policial.

A jornalista Vanessa Robles fazia uma transmissão sobre os preparativos para o jogo, quando os homens tentaram roubar o celular da repórter. Após o ocorrido, o âncora do programa destacou a coragem dela em chamar a atenção dos ladrões e “expulsá-los do ao vivo”.

“Estávamos ouvindo a reportagem quando dois sujeitos em uma motocicleta vieram roubar meu celular e dissemos que estávamos ao vivo. Apareceu um policial e [os ladrões] fugiram”, contou a jornalista.

A repórter conta que um dos homens chegou a sacar uma arma para intimidá-la e fazer com que ela entregasse seus pertences. Nas imagens, é possível ver que os suspeitos cobrem o rosto ao perceberem que estavam sendo filmados e fogem do local.

“Enquanto caminhávamos para o local da gravação, diversas pessoas já haviam nos avisado sobre o perigo de assaltos na região”, afirmou Vanessa. Após o ocorrido, Sebastián Palacios, Ministro do Esporte do Equador, disse que a segurança está garantida nos arredores do estádio Monumental.

Não é a primeira vez

Essa não é a primeira vez que cenas como esta são registradas no Equador. No último ano, uma equipe de reportagem foi assaltada enquanto gravava nos arredores do estádio. O ladrão, armado, levou o celular de um dos profissionais da imprensa antes de fugir.

Além desses problemas de segurança, Guayaquil passa por tensão antes da decisão da Libertadores. Na segunda-feira, o Equador decretou alerta amarelo com a possibilidade de erupção de um vulcão na região. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

