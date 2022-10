Futebol Messi, Mbappé e Neymar brilham, PSG goleia o Maccabi Haifa e se classifica na Champions League

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Com um verdadeiro show de bola do trio Messi, Mbappé e Neymar, o Paris Saint-Germain goleou o Maccabi Haifa por 7 a 2. (Foto: Reprodução/Twitter)

Com um verdadeiro show de bola do trio Messi, Mbappé e Neymar, o Paris Saint-Germain goleou o Maccabi Haifa por 7 a 2 nesta terça-feira (25), em Paris, e garantiu uma classificação com louvor às oitavas de final da Champions League. O time francês chegou aos 11 pontos e ficou com o primeiro lugar do Grupo H.

A vitória foi construída pelos pés de seus principais nomes. Messi duas vezes, Mbappé, também com dois gols, Neymar, Goldberg contra, e Soler fizeram os gols do PSG. Com dois de Seck, o time israelense descontou.

Já classificado, PSG encerra sua participação na fase de grupos do torneio contra a Juventus, na próxima quarta-feira em Turim. Neymar, que recebeu amarelo ainda no primeiro tempo por reclamação, vai cumprir suspensão e não joga.

O PSG iniciou o jogo com muita liberdade para criar as jogadas na frente. Em 17 minutos, o time francês perdeu duas chances incríveis. Tamanha pressão logo se transformou em superioridade no placar. Mbappé serviu a Messi na esquerda da grande área. O argentino bateu de trivela e marcou um golaço: 1 a 0 aos 19 minutos.

O Maccabi Haifa seguiu sofrendo com o toque de bola do time francês. Tamanha liberdade levou o PSG aos 2 a 0 logo depois. Com direito a toque de letra de Neymar na construção da jogada, Mbappé bateu com categoria pelo lado esquerdo e fez 2 a 0 aos 31 minutos.

O massacre continuou e em um intervalo de apenas três minutos, foi a vez de Neymar ir para as redes. Messi arrancou pela direita e achou o brasileiro com liberdade. O jogador revelado pelo Santos bateu pelo alto e aumentou a conta para 3 a 0.

O ritmo seguiu intenso, só que desta vez quem mexeu no placar foi o Maccabi Haifa. Numa falta da esquerda, Seck apareceu sozinho para cabecear e descontar para os visitantes aos 37 minutos.

Antes do final do primeiro tempo, o PSG voltou a marcar. E novamente com Messi. O argentino tabelou com Mbappé, se livrou da marcação com um drible curto e mandou no canto para fazer 4 a 1.

Na volta do intervalo, porém, o Maccabi Haifa surpreendeu. Em jogada pelo alto após escanteio, o lateral Seck cabeceou com precisão, encobriu Donnarumma, e voltou a descontar a diferença: 4 a 2.

O gol do time israelense, no entanto, não interferiu na ordem das coisas. Aos 18 minutos, após um cruzamento de Hakimi, Mbappé dominou na área e achou o ângulo de Cohen para fazer o quinto.

A conta não parou por aí. E foi a vez de Neymar voltar a brilhar. Ele foi costurando a marcação pela esquerda próximo a linha de fundo e tocou para trás. Na tentativa de cortar, Goldberg fez contra: 6 a 2.

Já no final, Messi deu mais um presente para aumentar o placar. Ele foi no fundo e rolou para trás. Neymar deixou a bola passar e Soler bateu de esquerda para fazer 7 a 2.

No outro jogo do Grupo H, o Benfica sofreu para derrotar a Juventus por 4 a 3 jogando no estádio da Luz e também confirmou a sua permanência na Liga dos Campeões ao contabilizar 11 pontos. Na última rodada, jogando fora de casa, o time português enfrenta o Maccabi Haifa, na próxima quarta.

O Benfica chegou a abrir uma vantagem de 4 a 1, mas no final permitiu a reação dos italianos que marcaram duas vezes e quase buscaram o empate.

O primeiro gol do jogo saiu logo aos 17 minutos em cabeçada de Antonio Silva após cruzamento de Enzo Fernandez. O empate, porém, veio logo depois com Vlahovic, também de cabeça, após cobrança de escanteio.

Contando com o apoio da torcida, o Benfica seguiu pressionando e voltou a comandar o placar. O juiz marcou toque de mão de Cuadrado dentro da área. Na cobrança do pênalti, João Mário acertou o ângulo e fez 2 a 1 aos 20 minutos.

A Juventus foi para cima em busca de nova igualdade, perdeu ótima chance com Vlahovic, mas quem ampliou foi novamente o Benfica. Em um cruzamento da direita, Rafa Silva completou de calcanhar e fez um golaço: 3 a 1.

Na volta do intervalo, o Benfica manteve o ritmo acelerado e logo fez o quarto gol, novamente com Rafa Silva. Quando tudo parecia definido, a Juventus acordou. Aos 32 minutos Milik escorou cruzamento e diminuiu para 4 a 2. Em novo ataque, Mckennie emendou um rebote na área e marcou o terceiro da Juventus. Mas a reação italiana ficou nisso.

Já pelo Grupo E, o Milan conseguiu um importante resultado fora de casa ao derrotar o Dínamo de Zagreb por 4 a 0 e se mantém vivo na luta por uma vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe de Milão chegou aos sete pontos e ainda com chances de briga pela segunda vaga da chave.

E a classificação será definida justamente na última rodada, em um confronto direto com RB Salzburg (seis pontos), em Milão.

O primeiro gol do jogo saiu no final do primeiro tempo. Após um cruzamento de Tonali, Gabbia subiu mais alto que a marcação e fez 1 a 0. No início do segundo tempo, o time italiano voltou a balançar a rede em chute de Rafael Leão: 2 a 0.

À vontade em campo, o Milan aproveitou o descontrole dos donos da casa para aplicar uma goleada. Girou fez 3 a 0 aos 14 minutos. Dez minutos depois, Ljubicic se atrapalhou na defesa e fez 4 a 0 para o time italiano ao assinalar gol contra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

