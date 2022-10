Agro Agro nas redes: campanha digital reúne embaixadores do meio rural para difundir conhecimentos sobre nutrição vegetal

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rafael Stefani Mendes (@cafenobrasil), especialista em cafeicultura, é um dos participantes da ação. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Voltada ao relacionamento com o público do agro, a estratégia digital da Satis nas redes sociais ganha mais uma novidade. A empresa mineira impulsiona o lançamento de novos embaixadores para a difusão de conhecimento sobre os benefícios da nutrição vegetal a diferentes culturas, visando especialmente a sustentabilidade do agronegócio com maior eficiência de produção. Os conteúdos gerados através da iniciativa poderão ser acompanhados nos perfis dos próprios influenciadores parceiros e nas redes da empresa – @satisnocampo no Instagram e Satis Nutrição Vegetal no YouTube.

Com três nomes já confirmados, o time de embaixadores está em construção, priorizando questões como cobertura geográfica e culturas relacionadas, bem como formação técnica e experiência no agro, o que facilita o compartilhamento de informações sobre demandas reais da rotina no campo. A agrônoma Raquel Wedamnn (@rwedmann), produtora de soja no Paraná, Rafael Stefani Mendes (@cafenobrasil) e Luiz Viana (@cafecomluizviana), especialistas em cafeicultura, participam do projeto. Todos eles trarão relatos sobre a utilização de soluções da marca em suas lavouras, explicando os benefícios em diferentes etapas de cultivo, incluindo pontos como reforço nutricional, cuidados fitossanitários e qualidade do produto final. Ainda serão utilizados dados de estudos desenvolvidos pela marca em outras regiões de produção no Brasil.

O plano é confirmar novos embaixadores dentro das principais culturas atendidas no país, como milho, feijão, algodão, hortifrutis, além do café e da soja. Assim como irão compartilhar informações técnicas de manejo e utilização dos produtos da Satis para diferentes necessidades da lavoura, eles também abrirão espaço para questionamentos sobre os respectivos assuntos a fim de esclarecer dúvidas do público. Com isso, o objetivo é aproveitar o potencial e a vivência destes influenciadores a fim de auxiliar o produtor rural em sua tomada de decisão na lavoura.

Desde 2021, a Satis vem reforçando sua presença digital para ampliar o contato com o público rural, oferecendo um vasto leque de conteúdos e formatos com foco no educacional e na desmistificação do segmento de nutrição vegetal. Recentemente, a marca lançou o “Minha safra com Satis”, uma websérie que retrata, de forma dinâmica e visualmente criativa, a história do produtor e o sucesso que ele obteve em sua lavoura utilizando as soluções da marca.

“Toda essa estratégia de comunicação no digital, a partir de agora fortalecida com os embaixadores da marca, integra um forte movimento de inovação da Satis. A empresa vem investindo constantemente em pesquisas e estudos com foco na busca por soluções ou mesmo manejos que agreguem maior eficácia ao agronegócio. Estamos levando para o nosso público informações que contribuirão na busca por uma produtividade inteligente, olhando para o seu negócio também a médio e longo prazo”, destaca a gerente de Marketing da empresa, Tania Grigoletto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro