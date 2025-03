Rio Grande do Sul Em evento com empresários, prefeito de Gravataí destaca geração de empregos, atração de investimentos e potencial econômico da cidade

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Nos últimos quatro anos, Gravataí criou mais de 8,4 mil vagas de trabalho. Foto: Maurício Tonetto

Em evento que reuniu empresários de Gravataí e de todo o Rio Grande do Sul no primeiro Almoçando com a Acigra de 2025, o prefeito Luiz Zaffalon destacou a atração de investimentos, o potencial econômico e a parceria com o governo do Estado como alicerces para a construção de um ambiente propício para quem quer empreender na cidade.

“Hoje, Gravataí é uma das melhores do Rio Grande do Sul para se viver e investir, e isso não é obra do acaso. Com uma gestão responsável e voltada para a busca de investimentos e para a geração de empregos, estamos transformando Gravataí num polo de oportunidades e num ambiente propício para os negócios”, afirmou Zaffalon.

Durante sua fala, o gestor municipal apresentou números da captação de novos negócios e geração de empregos na cidade. Nos últimos quatro anos, por exemplo, Gravataí criou mais de 8,4 mil vagas de trabalho. No período, foram abertas cerca de 9 mil novas empresas.

“Ao promover o desenvolvimento e fazer uma gestão responsável no direcionamento dos recursos, criamos condições para que o município esteja permanentemente investindo e qualificando os serviços públicos. Construímos diversas novas unidades de saúde e escolas. Apostamos na cultura, resgatando espaços históricos, e criamos novas opções de lazer para a nossa população. Com isso, reforçamos o senso de pertencimento e a conexão da nossa gente com o município que residem”, complementou o prefeito.

Zaffalon também se referiu à sua forma de gestão parecida com a do governador. “Temos muito em comum, principalmente na forma de trabalhar. Com foco em parcerias e na atração de investimentos, estamos deixando um legado para as futuras gerações. Gravataí tem potencial para se tornar um grande polo logístico como é Guarulhos, em São Paulo. Para isso, contamos com a parceria do Governo do Estado, que tem sido fundamental para o desenvolvimento de Gravataí e de todo o Rio Grande do Sul.”

Com a palestra “RS do Futuro”, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, elencou medidas implementadas pelo governo estadual para a transformação, reconstrução e desenvolvimento da economia gaúcha. Entre elas, estão um conjunto de reformas estruturantes que permitiram diversos avanços, como a reforma administrativa, que permitiu ao governo do RS pagar a folha de servidores em dia.

Leite ainda destacou investimentos do poder público estadual em áreas essenciais, como saúde, educação, assistência social e educação – como a construção de uma nova escola no Loteamento Breno Jardim Garcia. “Gravataí precisa e merece. Será uma escola modelo, implantada em módulos para, em pouco mais de um ano, termos essa escola construída. O nosso objetivo é que seja um espaço muito inspirador”, salientou o governador. Os investimentos em rodovias, por exemplo, que alcançaram mais de R$ 4 bilhões desde 2019, impactaram, também, onde transitam milhares de gravataienses todos os dias, como a ERS-118 e a ERS-020. Leite ainda prometeu a conclusão dos acessos ao município.

“Na área da segurança, com o RS Seguro, Gravataí também recebeu importantes aportes do governo do Estado. Eles permitiram a aquisição de 33 viaturas para a Brigada Militar e de veículos para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros, sempre com o foco de garantir a segurança e maior qualidade de vida do cidadão”, disse. Com os investimentos na Guarda Municipal feitos pelo Executivo municipal, Gravataí hoje se coloca entre as três cidades mais seguras da Região Metropolitana de Porto Alegre.

