Rio Grande do Sul Hospital Moinhos de Vento faz nova doação de móveis e eletrodomésticos para as famílias atingidas pelas enchentes de 2024

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

No valor de R$ 303 mil, os materiais serão distribuídos a 355 famílias. Foto: Leonardo Lenskij No valor de R$ 303 mil, os materiais serão distribuídos a 355 famílias. (Foto: Leonardo Lenskij) Foto: Leonardo Lenskij

O Hospital Moinhos de Vento, por meio do Instituto Moinhos Social e com o apoio do Sicredi Origens e das Lojas Lebes, realizou uma nova aquisição de materiais no valor de R$ 303 mil, beneficiando 355 famílias de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Entre os itens distribuídos estão armários de cozinha, guarda-roupas, fogões e geladeiras.

A iniciativa faz parte da campanha “De Volta ao Lar”, que, desde setembro de 2023, já auxiliou mais de 1,2 mil famílias, fornecendo vouchers de R$ 2,5 mil ou doando móveis e eletrodomésticos para ajudar na reconstrução de lares em comunidades impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Uma das famílias contempladas foi a de Débora Palharini Pavinatto, moradora do bairro Mato Grande, em Canoas (RS). A casa foi interditada pela Defesa Civil após a enchente de maio. Ela, o marido e os dois filhos passaram um período morando com a mãe de Débora até conseguirem o aluguel social e poderem alugar um imóvel ao lado da residência original. Com o voucher de R$ 2,5 mil, adquiriram o primeiro eletrodoméstico do novo lar.

“Quando recebi a notícia, não acreditei. Esse vale veio em um momento em que realmente precisávamos. Perdemos tudo na enchente e ficamos apenas com as roupas que conseguimos salvar. A máquina de lavar foi a primeira aquisição para a nossa nova casa e está sendo muito bem utilizada”, relata Débora.

2025-03-27