Porto Alegre Em evento no "South Summit Brazil", em Porto Alegre, governador gaúcho fala de governo, inovação e superação

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Eduardo Leite foi um dos painelistas do "Brasil de Ideias", nessa quarta-feira. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

Nessa quarta-feira (9), ao participar de evento paralelo à abertura do “South Summit Brazil” de 2025, em Porto Alegre, o governador gaúcho Eduardo Leite falou sobre um tema que sido recorrente em suas manifestações públicas: as reformas estruturais promovidas por sua gestão à frente do Executivo estadual, iniciada em 2019. Ele também sobre inovação e superação do Rio Grande do Sul pós-enchentes.

Dentre os tópicos abordados pelo mandatário do Palácio Piratini esteve o apoio da Assembleia Legislativa por meio da aprovação de iniciativas para saneamento das finanças. Segundo Leite, essa colaboração por parte do Parlamento permitiu ao Estado reorganizar suas contas e reduzir a despesa com pessoal de 80% para 60% na receita corrente líquida.

A fala teve como plateia os participantes do painel “Brasil de Ideias”, promovido pelo pelo Grupo Voto em parceria com o Instituto Caldeira. Estavam presentes autoridades e líderes empresariais, engajados ao debate sobre desafios e oportunidades relacionados a inovação e competitividade no País – na lista, momes como André Gerdau (Gerdau), Monica Monteiro (CNBC Brasil), Vanderson Aquino (Mentôre Bank) e Pedro Bartelle (Vulcabras).

“O Rio Grande do Sul era um Estado com o passado como uma amarra, dificultando o movimento rumo ao futuro”, discursou. “Hoje, temos as contas no azul e um plano consistente, que é o Plano Rio Grande, dedicado a reconstruir e preparar o Estado para os desafios que virão.”

Leite ressaltou também o papel central da inovação na estratégia de desenvolvimento do Estado: “Estamos realizando o maior investimento da história do Rio Grande do Sul em inovação e tecnologia, com R$ 360 milhões previstos só em 2025 e mais de R$ 500 milhões entre 2019 e 2024”. Outro ponto de destaque foi a ampliação do Ensino Médio em tempo integral e a integração entre universidades e setor produtivo.

Ao falar sobre o “South Summit Brazil”, Leite classificou o evento como “a cereja do bolo” do ecossistema de inovação gaúcho. Segundo ela, a edição deste ano representa não apenas um marco no calendário de empreendedorismo, mas também uma prova de resiliência após as enchentes recordes de 2024.

“Este é um momento de celebração da força do povo gaúcho, da capacidade de reerguer seus negócios e de se reconstruir ainda melhor”, concluiu. “Estamos mais fortes, com um plano claro de reconstrução e resiliência.”

Também participaram o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a presidente do Grupo Voto, Karina Muskulin, e os secretários de Estado Artur Lemos (Casa Civil), Caio Tomazelli (Comunicação), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico). O evento – correalizado pelo governo estadual – prossegue até sexta-feira (11) no Cais Mauá (Centro Histórico). Outros detalhes estão no site oficial southsummit.io/brazil.

(Marcello Campos)

