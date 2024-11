Grêmio Em feriado, Grêmio dá continuidade ao treinamento

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Treino com portões fechados no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treino com portões fechados no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, o Grêmio continuou os treinos focando no jogo contra o Juventude, na próxima quarta-feira (20), na Arena. O elenco se reuniu nesta manhã no CT Luiz Carvalho.

Os atletas iniciaram o aquecimento com exercícios físicos na academia. Em campo, trabalharam movimentos pontuais, como cabeceio e passes com ambas as pernas.

Na segunda parte, comandada por Renato Portaluppi, a equipe realizou um trabalho tático, com ataque contra defesa em uma metade do campo. Com foco na movimentação, posicionamento e finalização.

O elenco se reapresenta neste sábado às 10h, no CT Luiz Carvalho.

