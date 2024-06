Brasil Em maio, entrada de turistas estrangeiros no Brasil cresce 14,8%, em comparação ao mesmo período de 2023

17 de junho de 2024

No acumulado dos primeiros cinco meses de 2024, o Brasil já recebeu 3,2 milhões de turistas internacionais. (Foto: Reprodução)

O mundo voltou a olhar o Brasil e reconhecer seu potencial turístico. É o que demonstra o mais recente dado de turistas estrangeiros que visitaram o país. Segundo levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e com a Polícia Federal, no mês de maio, 335.652 viajantes internacionais estiveram em solo brasileiro, um crescimento de 14,8% na comparação ao mesmo mês no ano anterior. Desde 2020, o país não registrava a entrada de tantos turistas no quinto mês do ano.

O crescimento não se limita apenas a maio. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2024, o Brasil já recebeu 3,2 milhões de turistas internacionais. Este número é 8,6% superior ao registrado entre janeiro e maio de 2023, quando o país foi destino para 3.005.505 visitantes.

O aumento no fluxo de turistas internacionais é um incremento financeiro importante para a economia brasileira, especialmente em setores como hotelaria, gastronomia e transporte, que dependem diretamente do turismo, como ressalta o ministro do Turismo, Celso Sabino.

“Com esses números promissores, o Brasil reforça a imagem de estar no topo da lista de destinos mais desejados na América Latina. E a expectativa é que o setor continue a crescer nos próximos meses, principalmente com a realização de eventos importantes, como a reunião do G20 e o Rock in Rio. Uma movimentação turística que impacta no desenvolvimento econômico e na geração de empregos no país”, destacou.

A Argentina segue sendo o principal país emissor. Desde o início do ano, 1,1 milhão turistas do país vizinho vieram ao Brasil. Em seguida, aparecem os Estados Unidos, que enviaram 298 mil viajantes internacionais, seguidos do Chile, com mais de 294 mil turistas chegando em solo brasileiro.

O presidente da Agência, Marcelo Freixo, comemorou o crescimento do turismo internacional no período. “Temos trabalhando para que o mundo inteiro saiba que o Brasil voltou, como costuma dizer o presidente Lula. Nos posicionamos nos temas mais importantes dos nossos tempos, como meio ambiente, sustentabilidade, respeito à diversidade e democracia, construindo esse Brasil. E as pessoas querem visitar o nosso país, que é diverso, continental e ocupa um papel fundamental nas soluções dos problemas econômicos e ambientais do mundo”, completou.

O governo federal tem desenvolvido uma série de ações para impulsionar o Brasil como destino para viajantes internacionais, como a melhoria na infraestrutura turística, a ampliação da conectividade aérea e a realizações de campanhas promocionais em potentes mercados turísticos, principalmente no fortalecimento da participação brasileira em grandes eventos e feiras internacionais.

Outra recente iniciativa para atrair mais turistas estrangeiros é o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI) que prevê parcerias público-privadas com companhias aéreas e aeroportos com foco na ampliação do número de voos internacionais para destinos brasileiros. Na primeira rodada do programa, houve um aumento na oferta de mais de 70 mil assentos em voos internacionais para o Brasil. A expectativa que o crescimento represente 21 mil visitantes a mais, gerando uma receita de aproximadamente US$ 25 milhões.

