Geral Em nova gafe, presidente dos Estados Unidos diz que Putin está “perdendo a guerra no Iraque”

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, cometeu o segundo deslize em 24 horas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, cometeu uma gafe nesta quarta-feira (28). Ele afirmou que o presidente Vladimir Putin, da Rússia, está perdendo a guerra no Iraque – o americano, na verdade, fazia uma referência à guerra na Ucrânia.

A Rússia começou uma guerra ao invadir a Ucrânia em 2022. Foram os próprios EUA que entraram em guerra com o Iraque, em 2003.

Biden se confundiu ao responder uma pergunta de um jornalista, que quis saber se, na opinião do presidente dos EUA, o recente levante de um grupo mercenário na Rússia vai enfraquecer a Rússia.

Biden respondeu: “É difícil dizer realmente. Mas ele está claramente perdendo a guerra no Iraque. Ele está perdendo a guerra em casa e se tornou um pária ao redor do mundo”.

Foi o segundo deslize em 24 horas. Na noite de terça-feira, Biden referindo-se à China quando queria dizer Índia (o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou Biden há uma semana). No entanto, o próprio Biden se corrigiu dessa vez: “Você provavelmente viu meu novo melhor amigo – o primeiro-ministro de um pequeno país que agora é o maior do mundo, China – quer dizer, desculpe-me, Índia”.

Pesquisas de opinião

Pesquisas de opinião pública mostram que a maioria dos americanos tem preocupações em relação à idade de Biden. Cerca de 73% dos entrevistados em uma pesquisa da Reuters/Ipsos realizada de 21 a 24 de abril disseram que consideravam Biden muito velho para trabalhar no governo. A maioria – 63% – dos democratas concordou com essa afirmação.

O médico de Biden o declarou saudável e “apto para o serviço” em fevereiro, após um exame físico.

Diálogo

Joe Biden e o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, conversaram por telefone no domingo (25), um dia após a rebelião do grupo Wagner contra a cúpula militar na Rússia. A reunião entre as lideranças abordou o apoio dos EUA ao país de Zelenski, a contraofensiva em andamento da Ucrânia e “os eventos recentes na Rússia”, descreveu a Casa Branca em comunicado.

Em seu perfil no Twitter, Zelenski descreveu o diálogo com Biden como uma conversa “positiva e inspiradora”. O presidente ucraniano disse que eles discutiram “o curso das hostilidades e os processos que ocorrem na Rússia”. “O mundo deve pressionar a Rússia até que a ordem internacional seja restaurada”, complementou.

Na conversa, Biden ainda ressaltou seu apoio “inabalável” à Ucrânia perante o conflito contra a Rússia, inclusive por meio de “segurança contínua, ajuda econômica e humanitária”. Zelenski, por sua vez, agradeceu a cooperação: “Sou grato pela prontidão dos EUA e do povo americano em ficar lado a lado com a Ucrânia até a plena libertação de todos os nossos territórios dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente.” O presidente ucraniano ainda citou como uma “expansão da cooperação” no conflito com a Rússia, referindo-se a armas de longo alcance. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/em-nova-gafe-presidente-dos-estados-unidos-diz-que-putin-esta-perdendo-a-guerra-no-iraque/

Em nova gafe, presidente dos Estados Unidos diz que Putin está “perdendo a guerra no Iraque”

2023-06-28