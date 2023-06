Geral Conheça as dez cidades menos populosas do Brasil

28 de junho de 2023

Serra da Saudade, em Minas, é a cidade com menos habitantes do País. (Foto: Divulgação)

Se bairros de grandes capitais podem ter milhares de habitantes, algumas cidades, sobretudo no interior de Estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, pouco passam dos mil residentes. Dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a cidade menos populosa do país é Serra da Saudade (MG), com apenas 833 moradores.

Na data do último levantamento, há mais de dez anos, o primeiro lugar era de Borá (SP), então com 805 habitantes. Agora, a cidade paulista passou para a segunda colocação, com 907 residentes.

Veja as dez cidades menos populosas do Brasil:

– Serra da Saudade (MG): 833 habitantes;

– Borá (SP): 907 habitantes;

– Anhanguera (GO): 924 habitantes;

– Araguainha (MT): 1.010 habitantes;

– Nova Castilho (SP): 1.062 habitantes;

– Cedro do Abaeté (MG): 1.081 habitantes;

– André da Rocha (RS): 1.135 habitantes;

– Oliveira de Fátima (TO): 1.164 habitantes;

– União da Serra (RS): 1.170 habitantes;

– São Sebastião do Rio Preto (MG): 1.259 habitantes.

Cidades mais populosas

Dados do Censo Demográfico do IBGE 2022 mostram que uma nova cidade figura no pódio dos municípios com as maiores populações do Brasil: Brasília (DF). A capital pulou do quarto para o terceiro lugar nos últimos dez anos e agora está atrás apenas de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), que figuram em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Brasília desbancou Salvador (BA), que teve a segunda maior perda populacional na última década em termos percentuais (9,6%), passando agora para a quinta colocação.

Veja a lista das dez cidades brasileiras mais populosas:

– São Paulo (SP): 11.451.245 habitantes;

– Rio de Janeiro (RJ): 6.211.423 habitantes;

– Brasília (DF): 2.817.068 habitantes;

– Fortaleza (CE): 2.428.678 habitantes;

– Salvador (BA): 2.418.005 habitantes;

– Belo Horizonte (MG): 2.315.560 habitantes;

– Manaus (AM): 2.063.547 habitantes;

– Curitiba (PR): 1.773.733 habitantes;

– Recife (PE): 1.488.920 habitantes;

– Goiânia (GO): 1.437.237 habitantes.

Porto Alegre

O Censo 2022 registrou 1.332.570 moradores em Porto Alegre. O resultado aponta queda de 5,4% da população porto-alegrense em relação a 2010, quando a cidade tinha 1.409.351 habitantes. A capital gaúcha é a 11ª cidade mais populosa do País.

Apesar disso, Porto Alegre teve um aumento expressivo no número de domicílios. Em 2010, havia 574.831 domicílios particulares permanentes na capital do RS. Em 2022 esse número saltou para 686.414, dos quais 558.151 estão ocupados, 101.013 estão vagos e 27.250 são de uso ocasional. O número de domicílios vagos mais que dobrou, já que eram 48.934 em 2010.

Já o número de domicílios ocupados cresceu cerca de 10%, uma vez que eram 508.813 em 2010. Esse crescimento nos domicílios ocupados, apesar da queda na população, se explica pela média menor de moradores por domicílio. Hoje há 2,37 moradores por domicílio na capital gaúcha, média que era de 2,75 em 2010.

A tendência de queda na população se observa em outras grandes cidades brasileiras, como Salvador (-9,6%), Belém (-6,5%), Recife (-3,2%), Belo Horizonte (-2,5%), Rio de Janeiro (-1,7%) e Fortaleza (-1%).

Além de Porto Alegre, outras grandes cidades do Rio Grande do Sul também tiveram queda de população. Uruguaiana perdeu cerca 8 mil habitantes (-6,6%), Viamão, cerca de 15 mil (-6,4%); Novo Hamburgo, aproximadamente 11 mil (-4,7%); e Alvorada, cerca de 8 mil (-4,3%). Estas quatro cidades, junto com Porto Alegre, figuram entre as 20 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes que tiveram as maiores perdas de população. As informações são do jornal O Globo e do IBGE.

