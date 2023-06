Geral Google terá mais precisão em prever enchentes no Brasil

28 de junho de 2023

Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil, anunciou esforços para expandir o uso da inteligência artificial. (Foto: Divulgação)

Com esforços para expandir o uso da inteligência artificial, o Google anunciou na terça-feira (27), em São Paulo, uma série de novos recursos para educação, monitoramento de riscos climáticos e geolocalização que aplicam a tecnologia. Durante o Google for Brasil, a empresa também apresentou mais ferramentas para o buscador, que passa a contar com novas funcionalidades para vagas de emprego e pontos de vacinação.

A gigante de tecnologia, que já aplica IA em várias de suas ferramentas, tem acelerado o uso da tecnologia desde o lançamento do ChatGPT, pela OpenAI, em novembro do ano passado. O Bard, criado pelo Google para concorrer com o chatbot, não teve, no entanto, sua chegada anunciada no Brasil.

Segundo Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, o objetivo é fazer um “lançamento cauteloso” dos modelos de IA pela empresa. A previsão do executivo é a de que o Bard chegue ao país até o fim de 2023. A ferramenta que cria conteúdos e interage com humanos já está disponível em três línguas, em 180 países.

Uma das novidades apresentadas pela companhia foi uma atualização do Sistema de Alerta de Previsão de Inundações, que vai permitir que os usuários sejam notificados, em tempo real, sobre alertas de enchentes em locais de risco pelo celular. Com o monitoramento feito a partir de dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), a ferramenta irá alcançar 80 regiões, em dezessete bacias hidrográficas.

Ao ativarem o alerta em celulares, populações que vivem próximas às bacias de rios como Amazonas, São Francisco e Paraguai serão notificadas quando o nível do rio puder causar enchentes. Para fazer o monitoramento, a empresa aplica inteligência artificial para cruzar dados de históricos de enchentes com imagens de satélites em tempo real e monitoramento do nível da água no local. O sistema está disponível para celulares com sistema Android.

“Baseado no dado histórico e na situação atual, o sistema consegue prever quanto o nível da água vai subir, enquanto tempo e quais localidades”, explica Bia Mori, gerente de Parcerias da área de impacto social do Google.

Ainda no monitoramento de fenômenos climáticos, a empresa anunciou uma parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e com Escritório de Dados da Prefitura do Rio, para ajudar na criação de modelos de IA que podem prever o momento exato de uma chuva ou tempestade na cidade. Os sistemas ainda serão desenvolvidos e não há previsão de quando serão lançados.

Para o Google Maps, de geolocalização, a empresa anunciou a chegada de duas funcionalidades ao Brasil. Uma delas, a Indoor Live View, oferece um recurso de realidade aumentada que permite aos usuários navegarem de forma imersiva em locais movimentados, como aeroportos, shoppings e metrôs.

O sistema, que funciona como uma espécie de “Street View” para espaços fechados, conduz os usuários aos locais de destino, com flechas que aparecem na tela do celular para indicar o caminho. O recurso será lançado primeiro para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, e estará disponível nas próximas semanas. Depois, a empresa pretende lançar a ferramenta para estações de metrô aqui no Brasil.

Outra funcionalidade, a de Visualização Imersiva, leva ao Google Maps detalhes em três dimensões sobre locais emblemáticos de grandes cidades. A ferramenta, que já estava disponível em metrópoles como Nova York, Londres e São Francisco, agora vai apresentar pontos turísticos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.

Com ela, será possível explorar, em detalhes, locais como o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Cristo Redentor. A tecnologia, que já está disponível, foi criada a partir da união de bilhões de imagens da ferramenta ‘Street View’ com fotografias aéreas, que foram trabalhadas com a ajuda da inteligência artificial.

Para educação, o Google apresentou a integração da inteligência artificial ao Google Sala de Aula, com um sistema chamado “Série de Exercícios”. A plataforma vai oferecer a professores, a partir do segundo semestre, uma ferramenta digital que aplica a IA para criar tarefas. O sistema também ajuda os estudantes a resolver os problemas e oferece um suporte especializado para cada aluno.

“Nós queremos tornar a IA ainda mais útil para as pessoas. O Google enxerga que um dos principais benefícios da inteligência artificial será no campo da educação”, diz Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. As informações são do jornal O Globo.

