Porto Alegre Em Porto Alegre, autoridades de saúde ressaltam a importância da prevenção de doenças respiratórias durante o inverno

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Recomendações incluem proteger a boca ao tossir ou espirrar. (Foto: Arquivo/EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A chegada do inverno, nessa quarta-feira (21), é sempre motivo para uma série de alertas e recomendações pelas autoridades no que se refere ao bem-estar da população. Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) chama a atenção para uma série de cuidados necessários à prevenção de doenças associadas ao frio, principalmente as respiratórias.

Dentre as medidas preconizadas por especialistas está a de se evitar, sempre que possível, os ambientes fechados, nos quais o contágio tende a ser facilitado pela circulação de bactérias e vírus como o influenza, responsável pela gripe:

“O ideal é manter ventilados os ambientes de locais como creches e salas de aula, por meio de frestas em janelas”, ressalta o pneumologista João Antônio Bonfadini Lima, que também sugere a opção preferencial por passeios ao ar-livre, desde que sob agasalho adequado.

Ele acrescenta: “Outra medida eficaz é lavar as mãos com água e sabonete ao longo do dia, evitando que entrem em contato com olhos, boca e nariz quando não estão limpas. Vírus podem permanecer na pele por 30 minutos ou mais. O uso de álcool-gel também é indicado, bem como manter as vacinas em dia”.

Indivíduos com sintomas de gripe devem utilizar máscara descartável, principalmente em ambientes com várias pessoas ou cuidadores de idosos e crianças. Ao espirrar ou tossir, é preciso proteger a boca – preferencialmente com a dobra de um dos cotovelos. A hidratação constante também é fundamental, bebendo-se preferencialmente água.

Em quadros com tosse, dor de cabeça, indisposição e febre acima de 38,5 ºC, indica-se a procura de atendimento. A rede municipal de Porto Alegre conta com 132 unidades de saúde, das quais 17 permanecem abertas até as 22h – a lista completa de endereços está disponível no site prefeitura.poa.br.

Já em caso de quadro leve recomenda-se evitar a procura por serviço de emergência. Dessa forma, evita-se que a superlotação comprometa a prestação de serviços a quem mais precisa e ofereça riscos de contágio.

Principais dicas

– Verificar se vacinas estão atualizadas.

– Não descuidar da ingestão de água.

– Manter os ambientes sob ventilação.

– Evitar contato com pessoas doentes.

– Procurar atendimento se necessário.

– Higienizar as mãos várias vezes ao dia.

– Proteger a boca ao tossir ou espirrar.

– Sempre que possível, utilizar máscara.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/em-porto-alegre-autoridades-de-saude-ressaltam-a-importancia-da-prevencao-de-doencas-respiratorias-durante-o-inverno/

Em Porto Alegre, autoridades de saúde ressaltam a importância da prevenção de doenças respiratórias durante o inverno

2023-06-21