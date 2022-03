Porto Alegre Em Porto Alegre, Instituto Zoravia Bettiol promove segunda edição da feira Acolhendo a Vizinhança

O evento, que promove a aproximação com os moradores e instituições culturais do centro, desta vez terá a apresentação das perspectivas do projeto de restauração da Casa dos Leões. Foto: Divulgação O evento, que promove a aproximação com os moradores e instituições culturais do centro, desta vez terá a apresentação das perspectivas do projeto de restauração da Casa dos Leões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na programação oficial de aniversário pelos 250 Anos de Porto Alegre, com o apoio institucional da Secretaria Municipal da Cultura, o Instituto Zoravia Bettiol promove neste domingo (20), em Porto Alegre, a segunda edição do Acolhendo a Vizinhança.

A feira, que acontecerá das 10h às 18h, será em frente à futura sede do instituto, na Rua dos Andradas, nº 517, a conhecida Casa dos Leões. O evento, que promove a aproximação com os moradores e instituições culturais do centro, desta vez terá a apresentação das

perspectivas do projeto de restauração da Casa dos Leões.

O projeto está sendo finalizado e, ainda em 2022, deve começar a captação de recursos para a obra da mais nova casa de Cultura do centro histórico de Porto Alegre.

Durante a feira também será lançada a Campanha Online “Onde estão os leões?”, que busca mobilizar a comunidade para encontrar os dois leões que tornaram a edificação, construída no final do século XIX, conhecida como a Casa dos Leões. Há 30 anos, as peças em concreto desapareceram do alto do portão de acesso. A ideia da campanha é recuperar os leões, com cerca de 40 centímetros de altura, para que eles retornem ao seu local de origem,

quando o prédio for restaurado.

Participam da feira entidades parceiras do Instituto Zoravia Bettiol: Núcleo de Antropologia Visual da UFRGS, Artigo 19, Cais Cultural, Themis, Nonada Jornalismo Cultural, Associação Chico Lisboa e Rádio Ipanema Comunitária.

