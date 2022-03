Porto Alegre Em Porto Alegre, quem já fez 80 anos pode receber segunda dose de reforço contra covid a partir desta terça-feira

28 de março de 2022

Para receber a imunização, os idosos devem ter recebido terceira dose até 29 de novembro Foto: Giulian Serafim/PMPA Procedimento é oferecido a quem recebeu a primeira proteção-extra há pelo menos quatro meses. (Foto: Marcello Campos/O Sul) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Nesta terça-feira (29), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre passa a oferecer segunda dose de reforço na vacinação contra covid para os idosos com idade a partir dos 80 anos – mais de 32 mil habitantes da gaúcha. A injeção está disponível em oito postos, contemplando quem recebeu a primeira proteção-extra há pelo menos quatro meses.

As unidades preparadas para o procedimento são o Centro de Saúde IAPI, a Clínica da Família Álvaro Difini e os postos Modelo, São Carlos, Chácara da Fumaça, Tristeza, Cristal e Vila Jardim. É necessário apresentar documento de identidade com CPF e o cartão de vacinação com o registro das doses anteriores.

Endereços e horários

– 7h Às 22h: Centro de Saúde Modelo – avenida Jerônimo de Ornelas nº 55 (bairro Santana) – contato por WhatsApp (51) 3289-2557.

– 7h às 22h: Clínica da Família Álvaro Difini – rua Álvaro Difini nº 520 (bairro Restinga) – contato por WhatsApp (51) 4076-5011.

– 7h Às 19h: Centro de Saúde do IAPI – rua Três de Abril nº 90 (bairro Passo da Areia) – contato por WhatsApp (51) 3289-3446/3414.

– 7h Às 19h: Unidade de saúde São Carlos – avenida Bento Gonçalves nº 6.670 (bairro Partenon) – contato por WhatsApp (51) 3289-5525.

– 7h Às 19h: Unidade de saúde Chácara da Fumaça – rua Martim Félix Berta nº 2.432 (bairro Mário Quintana) – contato por WhatsApp (51) 3386-1166.

– 7h Às 19h: Unidade de Saúde Cristal – rua Cruzeiro do Sul nº 2.702 (bairro Santa Tereza) – Contato por WhatsApp (51) 3289-5714 e (51)3289-5713.

– 8h Às 20h: Unidade de Saúde Vila Jardim – rua Nazareth nº 570 (bairro Bom Jesus) – contato por WhatApp (51) 3334-1084.

– 8h às 22h: Unidade de Saúde Tristeza – avenida Wenceslau Escobar nº 2.442 (bairro Tristeza) – contato por WhatsApp (51)3289-5764.

Atualização de protocolos

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre publicou em edição-extra no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (28) o decreto nº 21.430, com ajustes nos protocolos de prevenção e enfrentamento ao coronavírus nas atividades de ensino. O documento inclui atualizações em normas da administração municipal sobre o assunto e pode ser conferida em prefeitura.poa.br.

Dentre as mudanças detalhadas pelo texto está a readequação da regra sobre o distanciamento interpessoal em sala de aula, com a recomendação de pelo menos 1 metro, exceto em ambientes de educação infantil. Também torna opcional o estabelecimento de horários alternados para utilização de refeitórios e praças de alimentação.

A Secretaria Municipal de Saúde também atualizou a normativa “Proteção de Surtos e Cuidados relacionados à Covid” nas instituições de ensino. Conforme o parecer, serão considerados surtos quando forem registrados três casos simultâneos em sala de aula – antes, bastavam duas ocorrências para que o alerta fosse disparado.

(Marcello Campos)

