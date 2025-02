Porto Alegre Em Porto Alegre, ruas do bairro Santa Tereza recebem nova aplicação de inseticida nesta segunda-feira

2 de fevereiro de 2025

No foco da ação está o combate ao mosquito da dengue. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA)

Equipes da prefeitura de Porto Alegre realizam nesta segunda-feira (3) uma nova aplicação de inseticida em ruas do bairro Santa Tereza (Zona Sul). Com início marcado para as 9h, o procedimento é motivado pela recente confirmação de casos de dengue na região. Roteiro: avenida Cruzeiro do Sul e ruas como Dona Malvina, Euclides de Almeida e Firmino Martins da Silva.

A iniciativa tem por finalidade reduzir o índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, cuja picada da fêmea transmite a doença. Já a escolha dos locais abrangidos é feita com base em avaliação técnica da Diretoria de Vigilância em Saúde, que coordena o trabalho de campo.

Divulgado na quarta-feira (29), o mais recente balanço semanal sobre a dengue em Porto Alegre indica 34 casos confirmados entre os dias 1º e 25 de janeiro, nos seguintes bairros:

Ao menos 20 bairros têm casos confirmados: Cascata, Costa e Silva, Cristo Redentor, Jardim Floresta, Jardim Itu, Jardim Sabará, Jardim São Pedro, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Morro Santana, Passo da Areia, Passo das Pedras, Petrópolis, Santa Rosa de Lima, Santa Tereza, São Sebastião, Sarandi, Teresópolis, Tristeza e Vila Jardim.

O inseto se prolifera áreas e recipientes com água parada, daí a importância de se eliminar tais focos, a fim de cortar o ciclo de vida do inseto já na fase de larva. O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual, assim como a instalação de tela protetora nas janelas e portas.

Responsável pela vigilância da dengue na Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), a enfermeira Raquel Rosa chama a atenção para a importância de que todas as notificações de possíveis casos sejam encaminhados ao setor pelos serviços de saúde.

Ela destaca, ainda, que todos os indivíduos com febre acima de 38ºC acompanhada de dores de cabeça e no corpo devem procurar atendimento. Se não tratada a tempo, a dengue pode evoluir para quadros graves com risco de morte, sobretudo em crianças, idosos e indivíduos com outras doenças pré-existentes.

O Ministério da Saúde também considera como sinais de alerta a ocorrência de dor atrás dos olhos e nas articulações, náusea, vômito, diarreia, manchas avermelhadas na pele (com ou sem coceira) e mal-estar geral.

Recomendações

* Evite acúmulo de água parada em áreas, recipientes (vasos de plantas etc.) e objetos como pneus.

* Trate a água de piscinas, inclusive as infantis, com os produtos recomendados

* Descarte o lixo corretamente, separando o seco do orgânico, e deixando em local adequado.

* Verifique se a caixa d’água e as lixeiras estão bem tampadas.

* Limpe regularmente as calhas e instale telas nos ralos, bem como em portas e janelas.

* Caso tenha viajado antes de suspeita da doença, informe o fato no momento em que for atendido.

(Marcello Campos)

