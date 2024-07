Porto Alegre Em Porto Alegre, trecho da avenida Protásio Alves tem bloqueio de trânsito neste domingo

Interrupção será realizada próxima à rua Conde da Figueira, durante a manhã. (Foto: Googleview)

Na manhã deste domingo (21), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre bloqueará parcialmente o trânsito de veículos no trecho da avenida Protásio Alves próximo à rua Conde da Figueira, bairro Vila Jardim (Zona Norte). A medida abrange a pista em direção ao Centro, entre 9h e meio-dia.

O motivo é a movimentação e içamento de uma carga não detalhada pela prefeitura. Motoristas que precisarem passar pelo local serão direcionados a fazer um desvio pelas ruas Barão de Bagé, Israel e Conde da Figueira, antes de retornar à Protásio Alves. Agentes de trânsito estarão no local para orientar o fluxo e prestar outras informações.

Rampa de acesso

Já no Centro Histórico, uma rampa de acesso junto à alça da rua Conceição possibilitará aos veículos que trafegam pela avenida Júlio de Castilhos o acesso ao Viaduto da Conceição rumo à avenida Osvaldo Aranha e rua Sarmento Leite. A obra começou nesse sábado (20) e não teve informado pela prefeitura o seu prazo de conclusão.

As mudanças no trânsito serão implementadas após a finalização da obra, sob o comando das secretarias municipais de Obras e Infraestrutura (Smoi) e de Serviços Urbanos (SMSUrb). Com a permanência do corredor humanitário (construído em maio para facilitar a entrada e saída de profissionais e itens de emergência), o acesso à avenida Farrapos se dará pela avenida Mauá, à esquerda na rua Carlos Chagas, depois pela avenida Júlio de Castilhos e rua da Conceição. A partir daí, o condutor poderá seguir para Voluntários da Pátria ou Farrapos.

Para os ônibus que trafegam em direção à Zona Leste (e que devido ao corredor humanitário estavam sendo desviados pela avenida João Goulart), o roteiro indicado pela EPTC é o seguinte:

– Júlio de Castilhos, depois rua da Conceição (no sentido Centro-Bairro), até a Voluntários da Pátria embaixo do viaduto, retornando pela rua da Conceição, sentido Bairro-Centro, até o acesso à alça do corredor humanitário para ingressar no Túnel da Conceição, no sentido Centro-Bairro, e continuar o itinerário normal da linha.

Com essa alteração, será pintada uma faixa exclusiva para os ônibus à esquerda no túnel. A orientação para os demais veículos é de que circulem pelas outras duas faixas.

(Marcello Campos)

