Porto Alegre Em Porto Alegre, Vila de Natal e Casa do Papai Noel estão abertas ao público

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











No Museu do Trabalho, o público pode ver os móveis e o quarto do Noel. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A programação do Natal dos Encantos seguiu neste domingo (5), em Porto Alegre, com as aberturas da Vila de Natal, do Presépio e da Casa do Papai Noel. Às 14h, em frente ao Paço Municipal, teve início a Vila, com 12 bancas fornecidas pela prefeitura a artesãos e empreendedores sociais de diferentes comunidades da Capital.

A primeira dama, Valéria Leopoldino, esteve presente e valorizou a inciativa. “É uma oportunidade para esses pequenos empreendedores. O rodízio semanal das bancas vai ajudar a melhorar a renda de mais pessoas neste fim de ano. A prefeitura apoia sempre essas iniciativas e quem quer empreender”, disse.

A presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras Sociais (Ames Impulsiona), Karen Silva dos Santos, que está à frente da organização das permissões de uso dos espaços, salienta a importância dessa ação da prefeitura.

“É uma valorização dos empreendedores da periferia. É mostrar a potência que somos. A periferia não é sinônimo de vulnerabilidade, carência ou violência. É, sim, sinônimo de resiliência e determinação”, ressaltou Karen. A Vila de Natal ficará aberta até 23 de dezembro, das 14h às 20h.

Às 15h, foi a vez de inaugurar o Presépio de Natal, realizado através de parcerias. Localizado na Igreja das Dores, está aberto à visitação do público em geral.

Logo após, todos se dirigiram até a Casa do Papai Noel, no Museu do Trabalho, no Centro Histórico. Lá, o público poderá ver os móveis e o quarto do “bom velhinho”, e as crianças poderão ter um encontro especial com ele.

Neste domingo, início das atividades, o secretário Extraordinário para os 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidacki, entrou em cena e foi o Papai Noel para alegrar quem visitou o local.

“Para mim é uma honra e emoção estar neste papel tão importante para a magia do Natal. Tudo faz parte do trabalho de levar mais alegria para as pessoas, principalmente depois do que passamos nos últimos dois anos com a pandemia. Mas amanhã já volto a assumir a secretaria”, brincou.

A Casa do Papai Noel fica também aberta até dia 23. Durante a semana, funciona das 15h às 20h, e nos finais de semana, das 15h às 21h, com a presença do Papai Noel das 16h às 19h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre