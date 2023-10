Mundo Em preparação para invasão de Gaza, Israel convoca mais de 300 mil reservistas e orienta palestinos a saírem de casa

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Israel declarou guerra ao Hamas e, inicialmente, atacou o território palestino com mísseis. Foto: Divulgação Israel declarou guerra ao Hamas e, inicialmente, atacou o território palestino com mísseis. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Israel anunciou que nas últimas horas convocou mais de 300 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país. No sábado (7), o Hamas, um grupo terrorista, fez um ataque surpresa contra Israel. A partir da Faixa de Gaza, combatentes do grupo invadiram o território israelense, mataram centenas de pessoas e levaram mais de 100 pessoas como reféns. Israel declarou guerra ao Hamas e, inicialmente, atacou o território palestino com mísseis.

O porta-voz militar Daniel Hagari afirmou que o país está se preparando para uma ofensiva. “Nós nunca convocamos tantos reservistas, em uma escala como essa”, disse ele.

O governo israelense também afirmou que pediu para moradores de algumas regiões no Norte e Leste da Faixa de Gaza deixarem suas casas. Alguns palestinos afirmaram que receberam telefonemas e mensagens de oficiais de segurança de Israel dizendo para eles deixarem a área pois o exército deverá atuar lá.

Os dois anúncios sinalizam que uma invasão do território palestino deve ocorrer no futuro próximo.

Abrigo antiaéreo

Depois que o exército de Israel enviou mensagens de texto pedindo aos palestinos que deixassem algumas áreas de Gaza, alguns moradores ficaram preocupados porque não têm um local seguro para aguardar os ataques.

Segundo agências internacionais, na Faixa de Gaza não há abrigos antiaéreos oficiais para momentos de guerra.

Em muitas partes do território não há mais serviços de telefonia nem de internet, porque a companhia de telecomunicações palestina foi atingida por um ataque israelense.

Os palestinos estão se preparando para uma ofensiva de escala sem precedentes no território.

Confronto

Uma parte dos soldados israelenses ainda estava nas regiões de Israel que o Hamas atacou nos últimos dias. O governo do país afirmou que retomou o controle das áreas, mas que ainda há confrontos porque alguns palestinos armados seguem combatendo.

Um outro porta-voz do exército, Richard Hecht, afirmou que a retomada e normalização das regiões que foram atacadas pelo Hamas está levando mais tempo do que se esperava.

