Em reunião com o novo técnico do Barcelona, o atacante Lionel Messi admite que ainda poderá jogar em outro clube

O atacante argentino Lionel Messi, 33 anos, fez uma pausa momentânea nas férias, nesta semana, a fim de conversar pessoalmente com o novo técnico técnico do Barcelona (Espanha), o holandês Ronald Koeman, 57. Segundo a imprensa europeia, durante o encontro o o jogador admitiu que se vê atualmente “mais fora do que dentro” da equipe, onde atua profissionalmente desde 2004.

Na pauta do bate-papo estava o futuro do clube, que passa por um processo de reestruturação após viver a sua pior temporada desde 2008. Koeman teria explicado o seu projeto de trabalho e ouvido as intenções do camisa 10, que não vê “um futuro claro” no clube catalão.

Apesar da vontade de sair, Messi sabe das dificuldades contratuais para atuar em outro time. O vínculo do argentino vai até junho de 2021, e a multa para rescisão é de 700 milhões de euros, cerca de R$ 4,7 bilhões.

Apresentado oficialmente no Barça, Koeman disse que gostaria de poder contar com Messi no elenco, especialmente neste momento de reformulação “porque ele ganha os jogos”.

“Messi tem um contrato”, ressaltou em entrevista a veículos da imprensa ibérica. “Espero que continue por muitos anos. Não sei se tenho que convencê-lo a ficar. Ele é o melhor do mundo, e como treinador, quero ter o melhor no time.”

“Quero trabalhar com jogadores que estejam felizes, que queiram dar o melhor pelo Barcelona, e nada mais”, acrescentou. “Se não quiserem, vão precisar avisar o clube.”

Prioridade

A manutenção do craque argentino é uma das prioridades da diretoria. Em meio à renovação do clube, o presidente Josep Maria Bartomeu afirmou que Messi é “o pilar do projeto” que quer implementar no clube.

Os primeiros indícios de que o jogador poderia deixar o clube catalão haviam sido deixados para trás, mas depois do vexame diante do Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, o alerta foi ligado.

Agora, argentino está sendo cotado na Inter de Milão e, recentemente, reacendeu os rumores de transferência após comprar uma cobertura em frente à sede do clube.

Messi não é o único jogador que pode deixar o Barcelona na temporada. Um jornalista uruguaio confirmou que o Ajax está se movimentando para ter Luis Suárez de volta. O meia Arthur Melo também não está satisfeito com o clube, e busca um acordo para deixar o Barcelona. No último domingo, o jogador brasileiro bateu sua Ferrari. O bafômetro acusou que estava embriagado.

Novo comandante

Ronald Koeman foi anunciado pelo Barcelona na quarta-feira, em substituição a Quique Setién, demitido no último fim de semana depois da humilhante eliminação na Liga dos Campeões, com derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique (Alemanha). Ele assinou contrato até junho de 2022.

Koeman retorna ao clube que brilhou como jogador e também onde deu os primeiros passos para se tornar treinador, sendo auxiliar do compatriota Louis Van Gaal nos anos 2000.

Como jogador, entre 1989 e 1995 o holandês disputou 264 partidas pelo clube catalão, marcou 87 gols e venceu o Campeonato Espanhol em quatro oportunidades. Além disso, foi o capitão do time na primeira conquista da Liga dos Campeões do Barcelona, em 1992, fazendo inclusive o gol do título diante da Sampdoria.

Koeman estava à frente da Seleção da Holanda antes de acertar com o Barça. Em 20 partidas, foram 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, classificando a Laranja para a próxima Eurocopa.

Seus comandados com a camisa laranja divulgaram uma carta aberta agradecendo o trabalho de Koeman. “Sob o seu comando demos passos enormes” e “sabemos que ele quer realizar seu sonho no Barcelona”, dizem alguns trechos da mensagem.