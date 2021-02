Brasil Em São Paulo, o governo planeja vacinar idosos com 80 anos ou mais no fim deste mês

1 de fevereiro de 2021

A partir de 14 de fevereiro, o Estado de SP começa a aplicação da segunda dose da CoronaVac para os primeiros vacinados. (Foto: Divulgação/GESP)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pretende iniciar a vacinação da população de 80 a 84 anos contra a covid-19 no fim de fevereiro. Antes disso, a partir de 8 de fevereiro, o foco será a imunização de idosos com mais de 90 anos e, após 15 de fevereiro, também daqueles entre 85 e 89 anos.

O governo paulista aguarda uma incorporação do público de 80 anos ou mais no Plano Nacional de Imunização, o que foi solicitado pelo governo paulistano.

“Caso o governo federal, não confirme esta posição para proteger as pessoas de idade até o final da semana, São Paulo vai vacinar no programa estadual de imunização. Já fizemos isso com os quilombolas (que não estavam na primeira etapa de vacinação nacional)”, declarou Doria em coletiva de imprensa nessa segunda-feira (1º).

Além disso, a partir de 14 de fevereiro, o Estado começa a aplicação da segunda dose da CoronaVac para os primeiros vacinados.

Segundo o governo estadual, 450.533 pessoas receberam uma dose do imunizante até as 22h10 dessa segunda, dentre profissionais de saúde, idosos e pessoas com deficiência moradores de instituições de longa permanência, indígenas e quilombolas. Nessa segunda-feira, a China liberou a exportação de 5,6 mil litros de insumos da vacina, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceira com o Instituto Butantan, de acordo com anúncio de Doria. O volume é suficiente para a aplicação de 8,7 milhões de doses. Outra remessa, de 5,4 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), deve chegar na noite desta quarta-feira (3), a qual permite a produção de 8,6 milhões de unidades. Na coletiva de imprensa, o coordenador executivo do Centro de Contingência da covid-19, João Gabbardo, faz um apelo ao governo federal para priorizar e acelerar a vacinação das pessoas com mais de 60 anos em relação a determinadas categorias profissionais. “Eu perguntaria a um professor de 28 anos de idade se gostaria de ser vacinado antes dos seus pais com 50 (anos) e dos seus avós com 70 (anos). Eu gostaria de perguntar a um militar de 23 anos de idade se se sentiria confortável em ser vacinado se os seus pais, os seus avós, ainda não estão vacinados”, questionou. Compra da CoronaVac O governo de São Paulo afirmou na última sexta-feira (29) que o Ministério da Saúde se comprometeu a assinar o contrato de compra adicional de 54 milhões de doses da CoronaVac nesta terça-feira (2). A informação foi concedida em coletiva de imprensa, no Palácio dos Bandeirantes, poucos minutos depois de o governador de São Paulo, João Doria, ter dado um ultimato para que o governo federal se pronunciasse até o dia 5 de fevereiro sobre o assunto. O tema das doses adicionais vinha sendo discutido intensamente não apenas em São Paulo, mas em todo o País, diante da escassez de vacinas para imunizar até mesmo todos os profissionais de saúde com duas doses.

