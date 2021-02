1) Qual é a ideia central do Open Banking?

O Open Banking empodera o cliente, coloca o cliente como piloto do carro, na frente, tomando as decisões sobre sua jornada financeira e com total controle sobre ela.

A grande expectativa é que o Open Banking traga produtos e serviços financeiros cada vez mais customizados para o consumidor.

Por exemplo, hoje em dia, você é cliente de uma instituição financeira, tem um leque de produtos, mas muitos são padronizados e, às vezes, você identifica que outra instituição financeira tem um produto mais adequado a sua necessidade, a seu perfil, mas você não quer sair da instituição onde está.

O Open Banking vai permitir essa interação maior, de consumir produtos e serviços financeiros conforme suas necessidades. As próprias instituições financeiras vão passar a entender melhor o cliente para ofertar produtos customizados.

Naturalmente, isso é um instrumento fomentador da competição. A expectativa é que não só os produtos fiquem melhores, mais personalizados, mas que o cliente tenha acesso a produtos mais baratos, com aumento da concorrência.

2) O cliente vai conseguir sentir uma diferença já a partir desta semana ou será mais a longo prazo?

Na primeira fase do Open Banking, o Banco Central determina que as instituições financeiras disponibilizem, de uma forma padronizada, digitalizada,informações sobre produtos, serviços e canais de comunicação.