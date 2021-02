Brasil Longe do filho há cinco anos, fisioterapeuta brasileira está na Argentina para buscar o garoto, levado pelo pai sem autorização

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Hoje com 13 anos, menino informou seu paradeiro em uma delegacia de Buenos Aires. (Foto: Reprodução)

Após cinco anos distante do seu filho, a fisioterapeuta pernambucana Cláudia Boudoux viajou para a Argentina para buscar o garoto, levado sem autorização pelo pai. As despesas serão custeadas pelo governo do Estado nordestino, por meio da Secretaria de Justiça e Diretos Humanos.

Acompanhada da filha Caroline Attias Boudoux, 15 anos, e de um representante das autoridades de Recife, a mulher já está em Buenos Aires para reencontrar o menino, chamado Carlinhos e hoje um adolescente de 13 anos. O caso tem ganhado repercussão na imprensa, depois que o próprio menino procurou uma delegacia de Polícia, informando o seu paradeiro.

“Se trata de um caso especial, um jovem que estava com sua família e seus irmãos em casa, e na véspera de Natal, quando foi ficar com o pai, ele desapareceu, foi sequestrado”, ressaltou o enviado especial. “Passamos mais de quatro anos procurando o jovem. Para nós é uma questão de honra, é um cidadão pernambucano que foi raptado, em um caso típico de alienação parental. Tínhamos a obrigação de continuar essa luta e trazê-lo de volta.”

Na expectativa de reencontrar o filho, Cláudia declarou que o sentimento ainda não é de alívio: “Isso só acontecerá quando meu filho pisar em terras pernambucanas. Será como um troféu ter meu filho de volta”.

Além dos cinco anos de distância física, a mulher não vê o filho nem mesmo por fotografia há pelo menos dois anos, mas acredita que o garoto irá reconhecê-la.

De acordo com o Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Cláudia e a filha Caroline tiveram que apresentar um certificado para ingressar no país vizinho, que atualmente restringe a entrada de brasileiros e outros estrangeiros, por causa da pandemia de coronavírus – elas inclusive tiveram que se submeter a teste de Covid.

Cláudia, a filha e o secretário Eduardo Figueiredo tiveram nesta segunda-feira (1º) uma reunião com a Justiça da Argentina. O encontro foi uma das exigências para que Carlinhos seja entregue à mãe. Caso esse objetivo seja alcançado, a viagem de volta não deve ser realizada antes do próximo sábado (6).

“Eles estão indo com um visto especial do governo argentino”, detalhou o representante do governo de Pernambuco. “A mulher e a filha ficarão em Buenos Aires durante a semana, porque vão viajar na madrugada do domingo. A audiência desta segunda foi com a juíza que decretou a prisão do pai do adolescente.”

Posteriormente, Carlinhos será liberado e apresentado à mãe e à irmã. O passo seguinte será eles permanecerem juntos por alguns dias lá para reiniciar o contato familiar, já que o garoto está na Argentina desde 2015.

Superação

Apesar do sequestro do filho, por parte do pai, Cláudia mostrou-se disposta a perdoar Carlos Attias. Segundo informou, ela não tinha o desejo de afastar os filhos do advogado e só o fez por conta de determinação judicial:

“Queria dizer ao pai que basta, quero levantar a bandeira de paz. Se ele ver isso aqui, quero dizer que nunca quis tudo isso, nunca desejei. Eu nunca proibi o pai de ver a criança. Quem proibiu foi a Justiça, foi a Lei Maria da Penha, que me deu medidas protetivas e isso incluía as crianças. No que depender de mim, farei de tudo para tirar isso da cabeça dos meus três filhos para que exista um perdão. Quero que isso acabe bem para os meus três filhos”.

Entenda

A fisioterapeuta, de 44 anos, conseguiu descobrir o paradeiro do filho, Carlos Attias Boudoux, com quem estava sem contato desde 2015, depois que o garoto, à época com 9 anos, viajar para Argentina para passar as festas de fim de ano com o pai.

Há mais de uma semana, o agora adolescente Carlinhos procurou por conta própria uma delegacia de polícia da capital argentina dizendo que era o garoto desaparecido. Ele não informou o paradeiro do pai.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil