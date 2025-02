Rio Grande do Sul Em último dia de missão oficial nos Estados Unidos, comitiva gaúcha conhece gestão de emergências da Flórida

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Grupo liderado pelo vice-governador Gabriel Souza visitou unidade que atua em desastres climáticos e outras situações. (Foto: Joel Vargas/GVG)

Ao encerrar missão oficial nos Estados Unidos, a comitiva liderada pelo vice-governador gaúcho Gabriel Souza visitou a Divisão de Gestão de Emergências da Flórida. A unidade localizada na capital do Estado, Tallahassee, funciona como um núcleo de comunicações entre autoridades locais, regionais e federais em situações como desastres climáticos.

A delegação foi recebida por representantes da divisão, incluindo o subchefe do Departamento de Resposta, Amy Godsey, e a coordenadora de Emergências, Irene Cabral. O grupo apresentou protocolos de atuação em casos de enchente, tais como sistemas de proteção contra cheias, processos de evacuação populacional e alojamento de desabrigados.

Os gaúchos tiveram a oportunidade de visitar as salas de operações do Centro, onde há uma série de posições montadas na sala de situação com telas que monitoram dados meteorológicos e hidrológicos. Pode, ainda, compreender como as equipes organizam suas ações por meio de responsáveis por temas específicos, como energia elétrica, combustíveis, alimentação, água potável, segurança pública e saúde pública.

“A Flórida é o Estado americano que mais sofre com eventos meteorológicos e que conhecer os processos implementados pelo Centro de Operações é fundamental para que o Rio Grande do Sul possa qualificar e aprimorar as suas práticas e que a Defesa Civil já apresenta avanços na área”, ressaltou Gabriel Souza.

Ele acrescentou: “O governador Eduardo Leite anunciou a construção de uma sede estadual da Defesa Civil, que contará em Porto Alegre com uma sala semelhante a que visitamos aqui na Flórida, além de sedes regionais nas áreas que mais sofrem com eventos meteorológicos. Dessa forma, estaremos melhor preparados para responder rapidamente e proteger as vidas dos gaúchos e gaúchas em futuros eventos adversos”.

O chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, que acompanhou a comitiva, ressaltou que a estrutura do departamento é uma referência em políticas de proteção à sociedade: “A experiência do Centro de Operações de Emergência da Flórida oferece uma oportunidade inestimável de aprendizado e é fundamental para o desenvolvimento da Política Estadual de Proteção e Defesa Civil no Rio Grande do Sul”.

Saúde

A saúde também foi tema central durante atividade anterior na cidade de Atlanta, no Estado da Georgia. Durante a visita ao Departamento de Saúde Pública da região, a comitiva conheceu estratégias eficazes para prevenção de doenças, promoção da saúde e resposta a emergências.

O DPH atua em várias frentes, incluindo imunização, epidemiologia, saúde ambiental e equidade em saúde, coordenando esforços com 159 departamentos de saúde locais. A diretora do Departamento de Gestão dos Hospitais Públicos do Rio Grande do Sul, Letícia Ikeda, destacou que a integração de uma linguagem comum nos níveis municipal, estadual e federal da Geórgia é crucial em momentos de crise:

“A padronização da comunicação permite que, conforme se esgotam as capacidades dos níveis inferiores, os níveis superiores possam agir de forma integrada e eficiente”, explicou Letícia.

Por sua vez, a chefe da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde (DVAS), Aline Campos, considerou a experiência enriquecedora para entender as particularidades do departamento estadual: “Foi muito positivo observar como trabalham; certamente traremos bons exemplos para aplicar em nosso contexto”.

O diretor da Vigilância da Saúde Pública da SES, Marcelo Vallandro, destacou que a visita permitiu à comitiva refletir sobre as fortalezas do sistema de saúde brasileiro, comparadas a vulnerabilidades observadas na Geórgia. “Identificamos fragilidades deles que podemos transformar em potenciais oportunidades, devido à robustez da estrutura de saúde no Brasil e no Rio Grande do Sul”, comentou Vallandro.

A delegação do governo do Estado também visitou o Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos (DSS), onde conheceu protocolos de segurança para autoridades e consulados. O órgão atua no combate ao terrorismo, dentre outras incumbências.

