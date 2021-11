Porto Alegre Em um mês, quadras do novo trecho da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, tem mais de 7 mil agendamentos

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

As quadras ficam abertas das 8h às 21h, todos os dias da semana Foto: Giulian Serafim/PMPA As quadras ficam abertas das 8h às 21h, todos os dias da semana. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre divulgou o balanço do primeiro mês de agendamentos das 29 quadras de esportes no Trecho 3 da Orla do Guaíba, localizado na avenida Edvaldo Pereira Paiva, com 1,6 quilômetro de extensão, entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante.

Até o momento, foram registrados mais de 7 mil reservas pelo site e aplicativo 156+POA. “O sistema de agendamento das quadras do Trecho 3 da Orla é um sucesso e, mais do que isso, a prova de que as pessoas sabem conviver com civilidade. Até o momento, não se tem notícias de desentendimentos”, afirmou o titular da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci.

O novo trecho revitalizado conta com quadras poliesportivas, de futebol de grama sintética, de futebol de areia, de vôlei de areia, de beach tênis e de tênis. Também há quatro quadras infantis, sendo duas de concreto e duas de grama sintética.

As quadras ficam abertas das 8h às 21h, todos os dias da semana, e podem ser utilizadas gratuitamente. É preciso agendar pelo site agendaorla3.portoalegre.rs.gov.br ou pelo App 156+POA (sistema Android). Os agendamentos são de uma hora de duração.

